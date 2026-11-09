Un aiuto concreto per contrastare il caro-vita e sostenere le famiglie siciliane in difficoltà economica nel pagamento dei canoni di locazione. L’assessorato delle Infrastrutture e della mobilità della Regione Siciliana, ha pubblicato il bando per i contributi integrativi agli affitti relativi all’anno 2025. La novità più rilevante riguarda l’importo complessivo delle risorse messe sul tavolo, che supera i 17 milioni di euro (per l’esattezza 17.320.000 euro), più che raddoppiando lo stanziamento iniziale previsto di 8 milioni.

Schifani: “Un atto di giustizia sociale contro il caro-vita”

Il potenziamento della misura punta ad alleviare il peso delle spese abitative sui bilanci dei nuclei familiari più fragili.

“Ho sempre detto che l’impegno del mio governo è quello di non lasciare indietro nessuno – dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani –. Questo è uno dei tanti atti tangibili che lo dimostrano. Aiutare le persone a pagare l’affitto è un atto di giustizia sociale. Si tratta di un sostegno nel solco di altri che abbiamo già avviato con successo, come il contributo contro il caro-voli sui biglietti aerei, il voucher palestre e il reddito di povertà”.

Chi può presentare la domanda e i requisiti Isee

Il bando si rivolge ai cittadini titolari di un contratto di locazione a uso abitativo regolarmente registrato. Per accedere al contributo, è necessario possedere un’attestazione Isee inferiore a 15.639,40 euro.

Il piano prevede due diverse fasce di accesso, calcolate sulla base della situazione economica e dell’incidenza del canone di locazione sul reddito familiare:

Fascia A: il contributo massimo erogabile può raggiungere i 3.098,74 euro.

Fascia B: il contributo massimo previsto è di 2.324,05 euro.

Le novità del bando: tutele per single e coniugi superstiti

Il nuovo provvedimento introduce importanti elementi di inclusione per allargare la platea dei beneficiari, come spiegato dall’assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò: “Grazie a un intenso lavoro di squadra siamo riusciti a recuperare ulteriori 9,3 milioni di euro. Abbiamo voluto inserire due novità sociali per rendere la misura più equa: il pieno diritto all’accesso per i nuclei unipersonali (chi vive da solo) senza penalizzazioni, e la tutela del coniuge superstite, che potrà accedere all’aiuto anche in caso di decesso dell’intestatario del contratto di locazione”.

Come fare domanda: scadenze e link utile

Le istanze potranno essere inviate esclusivamente per via telematica sull‘apposita piattaforma. La finestra per la presentazione delle domande aprirà dalle ore 9:00 di domani, martedì 10 novembre, e si chiuderà alle ore 18:00 del 30 novembre. Per la compilazione e l’invio della pratica, i cittadini che ne avranno bisogno potranno avvalersi anche dell’assistenza gratuita dei Comuni, dei Caf aderenti e dei sindacati degli inquilini accreditati.