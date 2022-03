Il 9 e 10 giugno bilaterale Sicilia-Algeria

Incontro tra il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e l’ambasciatore d’Algeria in Italia Abdelkrim Touahria. Musumeci ha ricevuto il diplomatico in visita ufficiale a Palazzo Orléans. Tra i diversi temi trattati anche quella fornitura di gas, tema quanto mai delicato in questo periodo.

Ribadita la necessità di consolidare i rapporti economici

Nel corso colloquio, durato circa un’ora, è stata ribadita la necessità di consolidare i rapporti economici e culturali fra lo Stato del Nordafrica e l’Isola. Particolare riferimento all’agricoltura, all’energia, all’agroalimentare ed al turismo.

Il diplomatico ha molto apprezzato la disponibilità offerta da Musumeci a sostegno delle imprese algerine già impegnate in Sicilia, a partire dall’area industriale di Siracusa.

Algeria potenzierà ulteriormente le forniture di gas

Affrontando il tema del conflitto nell’Est d’Europa, l’ambasciatore Touahria ha confermato al governatore della Regione la volontà dell’Algeria di potenziare ulteriormente la fornitura di gas che – com’è noto – transita dall’Isola, qualora si rendesse necessaria a seguito delle sanzioni.

Miccichè, “Il 9 e 10 giugno una bilaterale Sicilia-Algeria”

In mattinata il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, ha ricevuto a Palazzo Reale, in visita istituzionale, l’ambasciatore in Italia della Repubblica Algerina.

“I nostri Paesi sono al centro del Mediterraneo – ha detto il presidente Miccichè –. Dobbiamo rafforzare i rapporti e avviare scambi culturali e commerciali, non solo per incrementare le forniture di gas, ma per sviluppare il dialogo anche in altri ambiti di natura sociale”.

Per questo motivo, è stata annunciata l’organizzazione di una bilaterale Sicilia-Algeria, che si svolgerà il 9 e 10 giugno a Palazzo Reale, dedicata alla collaborazione economica tra i due Paesi, con particolare attenzione al turismo, all’agricoltura, alla pesca, all’università e alla tecnologia.

Gas ed elettricità alle stelle in Sicilia

Il prezzo del gas e dell’elettricità è aumentato nel primo trimestre del 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021, rispettivamente del 94 e del 131%. In particolare, un mc. di gas è passato da 70,66 cent a 137,32 cent. “In questi giorni in città i cittadini stanno ricevendo le bollette del gas. Il loro importo va molto oltre ogni più nera aspettativa – denuncia Lillo Vizzini di Federconsumatori Palermo – . E sono giorni che il nostro centralino è tempestato di chiamate di famiglie disperate per le bollette impazzite che temono di non riuscire a pagare”.

Prezzo all’ingrosso all’insù

Il prezzo del gas all’ingrosso sta subendo continui rialzi. Le famiglie, già in forte crisi per la pandemia, non potranno reggere l’impatto degli aumenti in bolletta ancora per molto. E il prossimo 1° aprile Arera, l’autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – dovrà metter mano al secondo aggiornamento tariffario afferente il secondo trimestre 2022. “L’Sos delle famiglie è forte e chiaro: rateizzare o non riusciranno più a pagare le bollette – spiega Vizzini – . Per questo mi sento di lanciare un accorato appello alle società fornitrici, che ancora non l’hanno pianificato, di venire incontro alle famiglie accogliendo, senza se e senza ma, la loro richiesta di frazionamento del pagamento delle bollette. Il nostro sportello è disponibile ad assistere gli utenti che hanno difficoltà a farsi rateizzare la bolletta” conclude Vizzini.

Dati allarmanti

Mentre il Trentino è la regione dove si risparmia di più, in Sicilia le famiglie fanno fatica dove in media si registra un importo complessivo di 564 euro a nucleo. Le bollette luce e gas sono in crescita in tutta Italia a causa, principalmente, dell’aumento del costo dell’energia sul mercato all’ingrosso che si riflette sulle spese dei consumatori finali. La nuova indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it e Tariffe.Segugio.it si concentra sull’analisi regionale che ha preso in considerazione l’evoluzione dei consumi di luce e gas e dei costi per le famiglie in Maggior Tutela e nel Mercato Libero. Il mercato energetico italiano è alle prese con un’emergenza senza precedenti nella storia recente del Paese. Il costo dell’energia elettrica e del gas naturale per famiglie e imprese ha toccato negli ultimi mesi valori elevatissimi con conseguenze dirette sulle bollette di luce e gas, caratterizzate da importi sempre maggiore.