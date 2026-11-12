In Sicilia esistono isole minori, ma non cittadini minori. Eppure, per chi vive lontano dalla terraferma, anche il semplice diritto costituzionale alla mobilità rischia di trasformarsi in un lusso insostenibile. A far sentire ancora una volta isolate le comunità degli arcipelaghi siciliani è l’ennesima stangata legata al caro-traghetti e al progressivo aumento del costo dei collegamenti marittimi. L’esasperazione ha portato ieri, 11 novembre, alla grande manifestazione di protesta a Lipari. In oltre 1.500 tra sindaci delle isole minori, associazioni di categoria, comitati civici, commercianti, studenti e cittadini hanno sfilato in corteo da piazza Mazzini fino al porto di Sottomonastero per dire basta al caro-biglietti e ai tagli alle corse.

Una stangata dell’84% dal 2022 che soffoca le isole

I numeri alla base della mobilitazione fotografano una situazione diventata ormai drammatica per la tenuta sociale ed economica dei territori insulari. L’ultimo rincaro del 18 per cento scattato sulle tratte statali ha infatti portato gli aumenti complessivi a toccare la soglia dell’84 per cento rispetto al 2022, rendendo i biglietti delle linee statali quasi il doppio più cari rispetto a quelli regionali. Una vera e propria mazzata che non colpisce soltanto i residenti costretti a spostarsi per lavoro, studio o motivi di salute, ma che si riversa inevitabilmente su tutta la filiera produttiva, sul turismo e sui costi delle merci di prima necessità. Per le famiglie e le imprese locali, già storicamente penalizzate dai disagi dell’insularità, il costo del mare è diventato una barriera invalicabile.

Il fronte unito dei sindaci verso la Regione Siciliana

La protesta delle Eolie non intende fermarsi al sit-in portuale, ma punta a spostarsi direttamente nei palazzi delle istituzioni. Dopo anni di diffide, documenti congiunti e delibere consiliari rimasti senza risposte concrete, i primi cittadini delle isole minori siciliane fanno fronte comune e chiedono con forza un incontro urgente con il governo regionale. L’obiettivo dichiarato dalla delegazione degli amministratori è ottenere dalla Regione e dall’Assemblea Regionale Siciliana uno stanziamento dedicato per l’abbattimento immediato delle tariffe, oltre a garanzie reali sulla continuità territoriale e sulla definizione dei futuri bandi per i collegamenti marittimi. Senza interventi strutturali, avvertono dalle isole, il rischio concreto è lo spopolamento progressivo e il collasso delle economie locali.

La risposta dell’assessore Aricò e dell’assessorato Trasporti

“Come avevamo già affermato lo scorso settembre, ribadiamo che le corse regionali per il trasporto marittimo non hanno subito aumenti e non ne subiranno. Confermiamo che si tratta di un impegno che il governo Schifani intende mantenere. Dal nostro insediamento, quattro anni fa, non abbiamo mai incrementato di un solo centesimo le tariffe a carico dell’utenza nell’ambito dei servizi oggetto delle commesse regionali” dice l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, in merito alla nota diffusa dai sindaci dei Comuni delle Isole di Sicilia per chiedere una revoca dell’ultimo aumento de 18% adottato dagli armatori sulle tariffe dei collegamenti marittimi e l’istituzione di un tavolo tecnico.

“Siamo disponibili a incontrare i primi cittadini dei Comuni isolani e concordiamo sulla necessità di contenere il costo dei biglietti – afferma Aricò – ma è bene ricordare lo sforzo compiuto in questi anni. Mentre l’aumento dei costi per molti fattori che incidono sui trasporti è cresciuto, in base ai dati disponibili negli ultimi quattro anni l’importo dei biglietti delle corse regionali è rimasto invariato. Nello stesso periodo, si sono registrati, invece, significativi aumenti dei costi dovuti in larga parte alla crisi iraniana, ma la Regione ha assorbito la totalità dell’aumento dei costi senza trasferirlo sulle tariffe dei servizi regionali. È una scelta precisa, che conferma la volontà del governo Schifani di tutelare la mobilità dei siciliani e garantire la continuità dei collegamenti marittimi senza gravare ulteriormente sui cittadini. E così continueremo a fare per quanto riguarda le corse oggetto di finanziamento regionale”.