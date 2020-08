L'osservatorio dei prezzi

Mentre alla Regione si fa sempre più insistente la nascita di una compagnia aerea low cost tutta siciliana, non si ferma il caro voli per la Sicilia. Restano, invece, bassi i prezzi dei voli dalla Sicilia. Prosegue l’osservatorio dei prezzi di BlogSicilia che monitora l’andamento del costo dei biglietti aerei da e per i due principali scali aeroportuali dell’Isola, Palermo e Catania per Roma e Milano.

Se volessimo acquistare un biglietto di sola andata da Palermo a Roma con Alitalia per domani 12 agosto, dovremmo pagare dai 75 ai 185 euro. Ma se volessimo andare dalla Capitale e Palermo, il prezzo del biglietto, aumenta di molto, partendo dai 160 della tariffa più economica ai 280 di quella tutto incluso. Da Milano a Palermo, invece, il costo del biglietto arriva a costare fino a 369 euro. Poco cambia se si prende in considerazione l’aeroporto di Catania. Biglietto quasi regalato per fare Catania-Milano (da 35 euro) e Catania Roma (98 euro) se si pensa che per fare il viaggio opposto serve più del doppio.

La situazione non cambia nemmeno con Ryanair, compagnia irlandese low cost. Per fare un viaggio da Palermo a Roma il prezzo parte da 26 euro, ma il ritorno parte da 108 euro, 130 euro per atterrare a Catania. E la situazione è pressoché immutata se si prende in considerazione il prezzo del biglietto da e per Milano. Continuano i prezzi alle stelle dunque per raggiungere la Sicilia.