Prezzi alti per andare in Sicilia

La Sicilia post andata Covid19 sta, a rilento, risalendo la china. Il settore del turismo, soprattutto, cerca di rimediare ad una stagione iniziata male a causa del blocco degli spostamenti nazionali ed è alla ricerca di una boccata di ossigeno dopo un mese di luglio dai tratti chiaro-scuro. Di certo ad aiutare la ripresa non sono i prezzi che le compagnia aeree impongono a chi vuole fare visita in terra sicula per apprezzare le sue bellezze. Torna in questi giorni roventi il problema del caro voli da e per l’Isola e torna anche l’osservatorio quotidiano dei prezzi dei voli di BlogSicilia.

Se nel mese di maggio (LEGGI QUI) la politica siciliana aveva iniziato a dare i primi sintomi di risveglio sul tema delle tariffe aeree spesso proibitive per chi vuole venire in Sicilia, adesso, nel corso delle vacanze agostane, sembra che tutto sembri essere tornato alla “normalità”: ci vogliono anche diverse centinaia di euro per acquistare un biglietto aereo da o per la Sicilia. L’emergenza Covid19 aveva causato un repentino aumento del costo dei biglietti aerei e a piangerne le conseguenze sono stati i siciliani che hanno dovuto fare i conti con rincari spesso ingiustificati. Per tornare in Sicilia ci sono viaggiatori che hanno dovuto sborsare anche 400 euro. La storia adesso si ripete nel mese di agosto.

Mettiamoci nei panni di un viaggiatore che vuole andare da Palermo a Roma con un volo Alitalia. Cercando di acquistare un biglietto di sola andata per domani, 4 agosto, si spendono dai 55 euro ai 165 euro. Tutto regolare. Ma se proviamo a prenotare un volo da Roma a Palermo per lo steso giorno, il risultato cambia eccome. I prezzi salgono vertiginosamente dai 160 della tariffa Economy ai 350 di quella tutto incluso. Con la compagnia di bandiera, per andare da Catania a Roma servono dai 56 ai 160 euro. Per andare da Fontanarossa a Roma, invece, il viaggiatore deve sborsare dai 280 ai 380 euro.

Non va meglio nemmeno con Ryanair, compagnia irlandese lowcost. Per il volo Roma-Palermo servono dai 156 ai 185 euro. Mentre per il volo Palermo-Roma il prezzo scende fino ai 33 euro e scende a 22 euro se si parte da Catania. Pero se si viole partire da Roma per arrivare nel capoluogo etneo, il prezzo schizza fino a 261 euro. Insomma, vuoi uscire dalla Sicilia? Facile, i prezzi sono bassissimi. Vuoi venire in Sicilia? Ti tocca mettere tasca al portafogli, pagare e sorridere. (Ricordiamo che i prezzi potrebbero subire altre variazioni nel corso della giornata).