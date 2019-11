L'osservatorio dei prezzi di BlogSicilia

Continua la guerra dei biglietti aerei da e per la Sicilia che costringe a pagare il più delle volte costi esorbitanti i pendolari. Offerte dell’ultima ora a parte, i prezzi continuano a essere elevati , soprattutto a margine delle vacanze nnatalizie.

L’Unione industriali di Confcommercio Palermo lancia una petizione on line contro l’aumento indiscriminato del costo dei biglietti aerei da e per la Sicilia. (clicca qui per firmare). “Pagare circa 500 euro per un biglietto aereo di sola andata per Roma è fuori da ogni logica e noi non vogliamo più subire passivamente una simile condizione di svantaggio”. ha spiegato il presidente Lo Coco.

E anche oggi continua l’osservatorio sui prezzi dei biglietti aerei da Milano e Roma per Catania e Palermo. Quanto costa prenotare un volo per raggiungere la Sicilia domani?

Da Roma Fiumicino a Palermo con Alitalia costa dai 185 euro ai 358 euro.

Se si vuole staccare un biglietto per volare da Milano Malpensa al Falcone e Borsellino con Alitalia si deve pagare dai 131 ai 451 euro.

Costa dai 184 ai 338 euro, invece, un biglietto da Roma Fiumicino a Catania con Alitalia.

Se invece si deve viaggiare da Milano al Fontanarossa di Catania si devono sborsare dai 183 euro a 339 euro.

Con Ryanair un volo disponibile Roma-Palermo costa dai 172 euro ai 241 euro.

Da Milano Malpensa a Palermo ci sono biglietti da 24 a 96 euro.

Per andare da Roma allo scalo catanese Rynair offre al momento un volo da 172 euro.

Da Milano Malpensa a Catania con un volo della società irlandese servono dai 38 ai 166 euro.

Ricordiamo che i prezzi dei voli possono subire delle variazioni nel corso della giornata.