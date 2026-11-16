Dopo giorni di polemiche sulle tariffe aeree schizzate fino a 300 euro per tornare nell’Isola a ridosso della Vigilia, arriva la risposta ufficiale di Palazzo d’Orléans. L’assessorato regionale alle Infrastrutture ha emanato il nuovo decreto (DDG 3029 del 16 novembre 2026) con cui la Regione Siciliana potenzia il bonus contro il caro voli per le festività natalizie e lancia un piano di espansione per l’aeroporto di Comiso.

La risposta dopo lo scontro con Pd e consumatori

Il provvedimento arriva al culmine di un duro braccio di ferro politico. Solo nelle scorse ore l’assessore Alessandro Aricò aveva bocciato come “utopia senza coperture” la proposta del Partito Democratico di introdurre il “modello sardo” con tetti fissi a 50 e 75 euro tutto l’anno,, mentre le associazioni dei consumatori (Confconsumatori e Codacons) avevano chiesto di superare i “bonus tampone” e tagliare l’addizionale comunale,. La giunta Schifani sceglie invece di rafforzare la strada già tracciata degli sconti diretti ai passeggeri, alzando i massimali proprio per il periodo più critico dell’anno.

Come funziona il nuovo bonus dal 1° dicembre al 10 gennaio

Le nuove soglie di rimborso saranno valide per i voli nazionali effettuati tra il 1° dicembre 2026 e il 10 gennaio 2027 da e per tutti i sei aeroporti siciliani (Palermo, Catania, Trapani, Comiso, Pantelleria e Lampedusa):

Tutti i residenti (sconto del 25%): il tetto massimo del rimborso sale fino a 100 euro per un viaggio di andata e ritorno (50 euro a singola tratta).

Categorie agevolate (sconto del 50%): per studenti, cittadini con Isee basso e persone con disabilità pari o superiore al 67%, il contributo raddoppia fino a 200 euro per andata e ritorno (100 euro a tratta).

Il decreto stabilisce inoltre la retroattività per gli acquisti già effettuati: i nuovi massimali si applicheranno anche ai biglietti comprati prima dell’entrata in vigore della norma, purché il volo ricada nella finestra temporale indicata.

Schifani: “Segnale di attenzione per chi vive lontano”

“Questa misura – dichiara il presidente della Regione Renato Schifani – è il segnale di una costante attenzione del mio governo per tutti quei siciliani che vivono, studiano o lavorano lontano dalla propria terra e che durante le feste vogliono tornare dalle proprie famiglie. Non possiamo accettare che il costo di un biglietto aereo diventi un ostacolo al diritto di passare le festività nella propria casa. Abbiamo deciso di aumentare il contributo proprio nel periodo in cui le tariffe schizzano a livelli altissimi, per ridurre gli svantaggi dell’insularità e garantire una mobilità più equa”.

Il rilancio di Comiso: nuove rotte e raddoppio su Milano

Parallelamente agli sconti, il piano della Regione punta a incrementare l’offerta nello scalo ibleo di Comiso, dove Aeroitalia posizionerà un secondo aeromobile. Dal 15 dicembre partiranno quattro nuove rotte annuali bisettimanali per Napoli, Pisa, Venezia Marco Polo e Malta, affiancate da un secondo volo giornaliero per Milano Linate (che applicherà le tariffe agevolate della continuità territoriale) e dalla conferma dei due voli quotidiani per Roma.

Durante i ponti invernali e le feste saranno garantiti anche due collegamenti settimanali con Bologna e Torino, destinati a tornare per l’intera stagione estiva 2027 da fine marzo, con una stima di circa 100 mila passeggeri annui in più per lo scalo. “Lavoriamo su due fronti complementari: interveniamo sul costo dei biglietti e rafforziamo concretamente l’offerta – commenta l’assessore Aricò –. Il potenziamento di Comiso è un risultato importante per tutto il sud-est siciliano, per sostenere famiglie, imprese e turismo”.