Avvicendamenti in Giunta. Niente da fare per Toti Longo e Mimmo Russo

La notizia era nell’aria già da tempo. Anzi, si è verificata con qualche mese di ritardo rispetto alla tabella di marcia che era stata annunciata. Carolina Varchi sarebbe pronta a lasciare il ruolo da vicesindaco all’interno della Giunta di Roberto Lagalla. Al momento si tratta solo di rumors. Ma secondo fonti politiche della maggioranza, l’esponente di Fratelli d’Italia, dopo aver rimesso in pari i bilanci di Palazzo delle Aquile, avrebbe l’obiettivo di concentrarci al 100% sulla sua esperienza da deputata nazionale a Roma. Fatto che lascia poco spazio agli impegni richiesti dal Comune di Palermo.

Giampiero Cannella in pole per il ruolo da vicesindaco

Fronte sul quale, dopo il naufragio dell’accordo sul rimpasto, ci sono stati diversi screzi fra la componente meloniana e il resto della coalizione di centrodestra capeggiata dal sindaco. A Palazzo delle Aquile c’è quindi aria di cambiamento, anche se alcune decisioni sono già prese da tempo. Come la scelta di chi succederà alla Varchi nel ruolo di futuro vicesindaco. Incarico che sarà affidato a Giampiero Cannella, coordinatore per la Sicilia Occidentale del partito ed uomo di grande esperienza politica. Con ogni probabilità, le sue deleghe rimarranno invariate, ovvero quelle relative alla Cultura e ai Rapporti Funzionali con il Consiglio Comunale.

Possibile ingresso di Brigida Alaimo

Con riguardo alle deleghe del vicesindaco uscente, le stesse dovrebbero andare a Brigida Alaimo, prima dei non eletti all’Ars, attuale amministratore delegato della società Interporti e già assessore al comune di Bagheria. Nelle scorse settimane, le voci di Radio Palazzo avevano parlato di un possibile interessamento dei profili di Toti Longo e di Mimmo Russo. Ma sarebbe stato lo stesso sindaco a richiedere il nome di una donna per mantenere l’equilibrio sul fronte delle quote rosa. Così, Brigida Alaimo dovrebbe ottenere tutte le competenze attualmente sotto l’ala di Carolina Varchi. Fra queste quelle al Bilancio e al Controllo Analogo delle società Partecipate.