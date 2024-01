Le parole del sindaco

“Questa città ha dimostrato di essere capace di ospitare grandi eventi”. Queste le parole del sindaco Roberto Lagalla a proposito del concerto di Capodanno che ha visto protagonista la nota cantante italiana Elodie. Una serata iniziata intorno alle 21 con l’esibizione di diversi artisti locali, fra cui spicca Daria Biancardi. Poi, alle 00.20, l’ingresso sul palco dell’artista romana che ha aperto lo show di inizio 2024 con il suo brano “Bagno a Mezzanotte”, per poi chiudere la sua scaletta con la sua hit “Margarita”.

Successo del piano sicurezza

Una serata che, seppure dal punto di vista tecnico ha vissuto alti e bassi, con diversi problemi di audio registrati dal pubblico e segnalati sui social, ha visto il successo del piano di sicurezza messo in campo dalle forze dell’ordine e dal Comune di Palermo. Ciò anche grazie ad una collaborazione dei cittadini presenti, così come riconosciuto dallo stesso Roberto Lagalla. “Palermo ha dato una bella ed emozionante risposta di ordine, compostezza e sano divertimento, dando dimostrazione di come questa città sia capace di poter ospitare grandi eventi“, ha dichiarato il sindaco, che poi ha ringraziato “il lavoro delle forze dell’ordine, della polizia municipale, dei vigili del fuoco, della protezione civile e di tutte le associazioni che hanno dato supporto per lo svolgimento dello spettacolo. È grazie a loro se quello di ieri è stato un evento unico e siamo orgogliosi di aver ospitato a Palermo un’artista del calibro di Elodie”.

L’anno che verrà e il 400° Festino

Il sindaco guarda poi al futuro, ovvero al 2024 che sarà. I fascicoli aperti sulla sua scrivania sono tanti: dalla raccolta dei rifiuti all’illuminazione pubblica, passando per cura del verde urbano, manutenzione stradale ed impianti stradale. Ma i prossimi dodici mesi vedranno in calendario un altro appuntamento di vitale importanza per la città, ovvero il 400° Festino di Santa Rosalia. Una festività che, secondo Roberto Lagalla, “invita a tutti a proporci come cittadini migliori”.

Nessun commento sul flop dell’ordinanza anti-botti

Nessun commento invece sui risultati raggiunti dall’ordinanza anti-botti di Capodanno. Provvedimento che, a differenza del piano sicurezza, ha avuto scarso successo in città. In tutto il capoluogo siciliano infatti si sono registrati giochi d’artificio non autorizzati e botti esplosi in mezzo alla strada. Fatto immortalato in una miriade di video che hanno fatto immediatamente il giro dei social e che ha purtroppo constatato l’ennesimo Capodanno da dimenticare per gli amici a quattro zampe del capoluogo siciliano.