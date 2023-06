“Contenta di rappresentare Fratelli d’Italia”

La deputata alla Camera Carolina Varchi, palermitana di 39 anni, esponente di Fratelli d’Italia, eletta segretario dell’ufficio di Presidenza della Camera dei deputati. L’Ufficio di Presidenza è l’organo collegiale di direzione politico-amministrativa della Camera.

“Contenta di questa esperienza”

“Sono contenta di poter rappresentare il mio partito, cui sono grata per questa ulteriore opportunità di crescita. Anche nell’ufficio di presidenza della Camera dei Deputati, istituzione a presidio dell’attività parlamentare nel suo complesso considerata. Ringrazio il capogruppo di Fratelli d’Italia Tommaso Foti e tutti i colleghi che mi hanno onorato con la loro preferenza. La mia attività parlamentare conoscerà nuovo impulso e considero un onore ricoprire questo ruolo nelle istituzioni parlamentari della nostra Repubblica”.

Le congratulazioni del capogruppo Foti

Congratulazioni e auguri di buon lavoro sono stati espressi dal capogruppo di FdI, Tommaso Foti. “’Le mie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro – si legge – da parte di tutti i deputati di Fratelli d’Italia alla collega Carolina Varchi per l’importante incarico di segretario di presidenza della Camera. Sono certo saprà offrire, con la competenza e professionalità che la caratterizzano, la sua preziosa opera al servizio delle Istituzioni italiane”.

Laureata in giurisprudenza all’università degli Studi di Palermo, Carolina Varchi nel 2011 ha conseguito l’abilitazione e diventa avvocato penalista. Durante la pratica forense si è appassionata alle battaglie dell’avvocatura ed ha aderito al progetto dell’associazione nazionale dei giovani avvocati di cui è stata presidente della sezione di Palermo. Inizia la sua militanza politica nel 2000 aderendo ad Azione Giovani, il movimento giovanile di Alleanza Nazionale, e poi ad Azione Universitaria. Dal 2002 sino alla laurea ha rappresentato gli studenti di giurisprudenza nei vari organi collegiali, tra cui il consiglio degli studenti dove ha ricoperto il ruolo di presidente della commissione cultura.

Nel 2004 ha vinto il congresso provinciale di Azione Universitaria, più giovane presidente in Italia, e nel 2005 al congresso nazionale eletta nell’esecutivo nazionale. Nel 2012 fonda Fratelli d’Italia con l’attuale premier Giorgia Meloni e ministro Guido Crosetto. Nel marzo 2018 la Varchi viene eletta, in Sicilia, alla Camera dei Deputati e diventa capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Giustizia e membro del Comitato Consultivo sulla Condotta dei Deputati.

Da gennaio 2020 è invece responsabile del dipartimento delle Politiche per il Mezzogiorno e la Coesione Sociale per Fratelli d’Italia. Dopo la vittoria della coalizione alle elezioni comunali di Palermo, Carolina Varchi è stata nominata nel luglio 2022 anche vicesindaco con deleghe al Bilancio,Tributi, Società Partecipate, Beni confiscati e legalità, Avvocatura.

