L’Associazione Juppiter, in collaborazione con la Polizia di Stato, ha portato a Palermo la sua “carovana della legalità”, un’iniziativa itinerante volta a trasmettere i valori della legalità, del rispetto e dell’inclusione alle nuove generazioni. I ragazzi dell’associazione, durante la loro permanenza a Palermo, hanno vissuto momenti intensi e significativi: dall’incontro con Salvatore Lo Presti, Sovrintendente sopravvissuto alla strage di Capaci, alla visita del Giardino della Memoria dove hanno ascoltato la toccante testimonianza di Tina Montinaro.

Incontro Emozionante con un sopravvissuto della Strage di Capaci

È approdata a Palermo la carovana della legalità dell’Associazione Juppiter in collaborazione con la Polizia di Stato: un’iniziativa che si propone di diffondere i valori del rispetto verso il prossimo, della giustizia e dell’inclusione tra le nuove generazioni. Dopo l’arrivo in città, i ragazzi “speciali” dell’Associazione hanno incontrato il personale dell’Ufficio scorte della Polizia di Stato nella Caserma Pietro Lungaro, e hanno conosciuto il Sovrintendente Salvatore Lo Presti, sopravvissuto alla strage di Capaci.

Entusiasmo per i veicoli della Polizia

All’emozione di un simile incontro si è aggiunto l’entusiasmo di poter ammirare alcuni veicoli in uso alla Polizia di Stato.

Visita al Giardino della Memoria e incontro con Tina Montinaro

La carovana ha quindi raggiunto il Giardino della Memoria a Capaci, dove il richiamo al senso di responsabilità collettiva di fronte all’ingiustizia e all’illegalità è passato dalle vive parole di Tina Montinaro, infaticabile portavoce di quegli ideali a cui la Polizia di Stato si ispira nell’agire quotidiano.

Omaggio alla Memoria di Paolo Borsellino e della sua Scorta

I ragazzi di Juppiter sono arrivati poi in via D’Amelio per onorare la memoria del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Collaborazione tra Juppiter e Polizia di Stato

La collaborazione tra Juppiter e Polizia di Stato è nata dalla volontà del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani ed è iniziata con il viaggio a Capo Nord dal 19 al 30 giugno scorso.

