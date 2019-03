Ica market srl (azienda che gestisce la rete vendita di Palermo e Trapani ad insegna Carrefour) e l’orizzonte srl (probabile insegna Conad) hanno inviato comunicazione a firma congiunta alle Organizzazioni Sindacali per comunicare la cessione del ramo di azienda del punto vendita di Palermo di piazza Strauss.

“La notizia è stata una doccia fredda per i lavoratori” con queste parole Mimma Calabrò Segretario Generale Fisascat Cisl Sicilia commenta la procedura così avviata.

“Già nei giorni scorsi, alla notizia ancora non ufficiale, come Fisascat, insieme alla Filcams Cgil e Uiltucs, si è proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori di tutta la rete vendita. Per noi la vertenza assume un valore assai ampio e complesso. L’accordo aziendale sottoscritto nell’ottobre del 2017 si poneva come obiettivo primario e condiviso quello del mantenimento di tutti i livelli occupazionali e del perimetro aziendale. Rivendichiamo l’esigibilità dell’accordo che i lavoratori hanno invece rispettato con sacrifici. Faremo quanto possibile per evitare lo spezzatino della rete e conseguentemente dei lavoratori – conclude la Calabrò – attendiamo l’esame congiunto per entrare nel dettaglio della questione”.