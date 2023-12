Ha ustioni nell'80% del corpo

Scoppia questa notte un incendio in una casa nella provincia palermitana, un uomo rimane ustionato. E’ accaduto per la precisione a Portella di mare, frazione di Misilmeri. Ancora non si conoscono le possibili cause che hanno scatenato il violento rogo. I vigili del fuoco, dopo aver messo tutto in sicurezza e spento l’incendio stanno cercando di capire quale possa essere stata l’origine. S.T. di 55 anni è ricoverato in seconda rianimazione all’ospedale Civico di Palermo in quanto ha riportato ustioni sull’80per cento del corpo.

Il fatto

L’incendio si è sviluppato questa notte nel borgo di Misilmeri, distante all’incirca 4 chilometri dal centro abitato. Quando ci si è accorti delle fiamme ed è scattato l’allarme, i vigili del fuoco sono intervenuti in pochi minuti. Dapprima hanno circoscritto le fiamme e soprattutto si è pensato a soccorrere l’uomo che è rimasto ustionato a causa dell’incendio scaturito dalla casa, seppur lievemente. A soccorrere l’uomo la sorella che lo ha portato all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo. Da lì un’ambulanza del 118 ha deciso per il trasferimento al Civico.

L’ustionato a causa di una macchinetta del caffè

Di recente a Palermo si è verificato un altro incidente che ha provocato un ustionato. Una macchinetta del caffè sarebbe esplosa in casa. Un uomo di 87 anni trasportato in ospedale con ustioni al volto. E’ successo a piazza Turba a Palermo in un appartamento all’ottavo piano. Il traffico nella zona bloccato per qualche decine di minuti per consentire ai vigili del fuoco di intervenire insieme ai carabinieri, polizia e 118. L’uomo ferito al volto e alla faccia trasportato in codice rosso al centro ustioni dell’ospedale Civico.

Altro operaio ustionato a Palermo

Un operaio di 32 anni è rimasto ustionato nei giorni scorsi, in via Principe di Villafranca a Palermo nel corso di un incendio. Il rogo divampato in una copertura per alcuni lavori di impermeabilizzazione. Sono intervenuti anche in quel caso i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio e soccorso l’operaio. Il malcapitato affidato ai sanitari del 118 che lo portato al centro ustioni dell’ospedale Civico in codice giallo.

