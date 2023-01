A Palermo e Siracusa

Anche quest’anno a Palermo torna la “Casa delle Farfalle“, che aprirà i battenti il 22 febbraio in una nuova location: il Parco della Villa Filippina. Centinaia di farfalle colorate, leggere e gioiose voleranno regalando emozioni ai visitatori. Le prenotazioni per le scolaresche sono già aperte.

Il Progetto di divulgazione naturalistica

Una nuova location per la “Casa delle Farfalle” che torna anche quest’anno abbracciando il Parco della Villa Filippina, proprio nel cuore della città, a pochi metri dal Teatro Massimo. Si apre il 22 febbraio ma è già tanta l’attesa dopo l’annuncio sui social, considerato che il suggestivo spazio ospita anche un’area giochi per bambini, un’area ristoro e un bellissimo planetario.

L’esperienza didattica per gli studenti

Il progetto di divulgazione naturalistica rappresenta un vero e proprio angolo di Paradiso. La Casa delle Farfalle è una serra tropicale unica nel suo genere, un giardino d’inverno in cui perdersi osservando centinaia di farfalle colorate che volano all’interno della serra. Questo spettacolo naturale offre un’esperienza indimenticabile per tutti coloro che, grandi e piccini, vogliono avvicinarsi alla natura e lasciarsi trasportare in mille emozioni, lontani dalla propria quotidianità. All’interno di questo microcosmo, che racchiude un ecosistema straordinario, i visitatori possono ammirare farfalle di diverse specie, tra cui alcune rare e particolari, provenienti da tutto il mondo.

La Casa delle Farfalle è anche un’esperienza didattica per gli studenti.

Il ritorno della Casa delle Farfalle in Sicilia

Ogni anno centinaia di studenti visitano la struttura per apprendere in modo interattivo e divertente, attraverso la bellezza delle farfalle, la loro biologia, il loro ciclo di vita, passando da baco a crisalide e dunque a farfalla, e il loro importante ruolo nell’ecosistema. Gli esperti naturalisti a disposizione durante la visita, forniscono spiegazioni scientifiche sul ciclo di vita delle farfalle, sulla loro riproduzione, sul loro habitat e su molte altre curiosità.

Visite istruttive con esperti naturalisti

Già all’annuncio sui social del ritorno della “Casa delle Farfalle” in Sicilia sono numerose le scolaresche che stanno prenotando le proprie visite istruttive. Per info e prenotazioni scolaresche (obbligatorie) occorre contattare il numero 3271369233 per la visita a Palermo. “La Casa delle Farfalle è un progetto unico, un’esperienza immersiva nella bellezza della natura e nella meraviglia delle farfalle – spiega il promotore Enzo Scarso – Siamo entusiasti di offrire anche quest’anno un doppio appuntamento a Palermo e a Siracusa, per permettere a più persone di godere di questo spettacolo naturale e di avvicinarsi alla natura in modo divertente e istruttivo. La serra tropicale è stata progettata per offrire una visita emozionante. Inoltre, per gli studenti, la Casa delle Farfalle rappresenta un’occasione unica per imparare attraverso la bellezza delle farfalle, molte nozioni dal punto di vista naturalistico”.

Appuntamento a Palermo e Siracusa

Le prenotazioni per gruppi turistici e scolaresche sono già attive e per ulteriori informazioni è possibile visitare il loro sito web www.lacasadellefarfalle.com dove anche alcune agenzie di viaggio si sono già rivolte per prenotare la presenza di gruppi. E’ inoltre attivo l’indirizzo mail casafarfallesicilia@gmail.com. La Casa delle Farfalle è un’occasione unica per vivere un’esperienza indimenticabile e avvicinarsi alla natura, in un ambiente protetto e controllato, senza doversi allontanare troppo dalle città. Anche per quest’anno la Sicilia vedrà un doppio appuntamento. Oltre a Palermo sarà infatti attiva anche a Siracusa all’interno del Giardino dell’Artemision in Piazza Duomo ad Ortigia.