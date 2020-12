Gli ospiti

Alle 14.45, in diretta su BlogSicilia.it, la ventesima puntata della 16esima edizione di Casa Minutella, il talk show cult condotto da Massimo Minutella. La trasmissione sarà condivisa su molte pagine Facebook.

Casa Minutella andrà in onda anche su VideoRegione (canale 16 del digitale terrestre) e in differita dalle 18 su Radio Fantastica RMB. Con Nicoletta Lo Bue in collegamento per interagire con gli spettatori e leggere le loro domande per gli ospiti.

In occasione della vigilia di Natale, ci sarà una doppia conduzione: Massimo Minutella sarà affiancato da Marcello Mordino.

Tanti i collegamenti: con il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, con il presidente dell’ARS Gianfranco Micciché; con il cantautore Nino D’Angelo; con Chiara Carcano, collega ‘postina’ di Mordino a C’è Posta Per Te; con Daniela Schimicci; con lo speaker e DJ Mario Caminita.

Ricordiamo, infine, che c’è anche questo modulo per essere avvisati sulla messa in onda del programma e per inviare suggerimenti.