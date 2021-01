Gli ospiti

Alle 14.45 di giovedì 14 gennaio, in diretta su BlogSicilia.it, andrà in onda la 26esima puntata della 16esima edizione di Casa Minutella, il talk show cult condotto da Massimo Minutella. La trasmissione sarà condivisa su molte pagine Facebook.

Casa Minutella andrà in onda anche su VideoRegione (canale 16 del digitale terrestre) e in differita dalle 18 su Radio Fantastica RMB.

Gli ospiti: Renato Costa, commissario Emergenza Covid-19 a Palermo e Provincia; Leopoldo Laricchia, questore di Palermo; Salvo Pogliese, sindaco di Catania; Giacomo Tranchida, sindaco di Trapani; Ignazio Marchese, giornalista di BlogSicilia.it; Massimo Lopez, attore; Red Ronnie, conduttore e giornalista.

