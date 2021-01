Gli ospiti

Alle 14.45 di martedì 19 gennaio, in diretta su BlogSicilia.it, andrà in onda la 27esima puntata della 16esima edizione di Casa Minutella, il talk show cult condotto da Massimo Minutella. La trasmissione sarà condivisa su molte pagine Facebook.

Casa Minutella andrà in onda anche su VideoRegione (canale 16 del digitale terrestre) e in differita dalle 18 su Radio Fantastica RMB.

Innanzitutto, ci saranno in collegamento il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e il deputato nazionale di Italia Viva Francesco Scoma. Ad alimentare il dibattito politico i giornalisti Mario Barresi (La Sicilia) e Giacinto Pipitone (Giornale di Sicilia).

Poi, ci sarà come ospite l’avvocato Andrea Garibaldi Pace, esperto di diritto bancario a favore di imprese e consumatori che spiegherà le nuove normative sul credito, particolarmente restrittive. Infine, chiacchierata con il conduttore Marco Berry

Per essere avvisati sulla messa in onda del programma e per inviare suggerimenti si può scrivere a Casa Minutella tramite questo modulo.