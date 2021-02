Gli ospiti

Domani, martedì 2 febbraio, in diretta su BlogSicilia.it, andrà in onda la 31esima puntata della 16esima edizione di Casa Minutella, il talk show cult condotto da Massimo Minutella. La trasmissione sarà condivisa su molte pagine Facebook.

Casa Minutella andrà in onda anche su VideoRegione (canale 16 del digitale terrestre) e in differita dalle 18 su Radio Fantastica RMB.

Spazio alla Festa di Sant’Agata, la più importante festa religiosa di Catania, in programma dal 3 al 6 febbraio. Gli ospiti: il sindaco del capoluogo etneo Salvo Pogliese, il presidente del Comitato dei Festeggiamenti Riccardo Tomasello, i giornalisti Fabio Albanese e Valerio Musumeci.

Poi ci saranno anche lo speaker radiofonico Federico L’Olandese e il giornalista e scrittore Marino Bartoletti che presenterà il suo nuovo libro e con cui si parlerà del Festival di Sanremo.

