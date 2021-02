Gli ospiti

Domani, giovedì 11 febbraio, alle 14.45, in diretta su BlogSicilia.it, andrà in onda la 33esima puntata della 16esima edizione di Casa Minutella, il talk show cult condotto da Massimo Minutella. La trasmissione sarà condivisa su molte pagine Facebook.

Casa Minutella andrà in onda anche su VideoRegione (canale 16 del digitale terrestre) e in differita dalle 18 su Radio Fantastica RMB.

Prima parte politica con Giorgio Trizzino, deputato nazionale del MoVimento 5 Stelle; con Alessandro Pagano, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati; con Manlio Viola, direttore di BlogSicilia.it; il giornalista de La Sicilia Mario Barresi.

Dopodiché momento di satira politica con Alessandro Gandolfo, imitatore di Giuseppe Conte. Successivamente, si parlerà di basket con Enzo Sindona, presidente dell’Orlandina Basket e Costanza Verona, giocatrice di basket di Serie A1.

Infine, in collegamento ci sarà il comico Biagio Izzo.

Per essere avvisati sulla messa in onda del programma e per inviare suggerimenti si può scrivere a Casa Minutella tramite questo modulo.