Gli ospiti

Domani, martedì 1 dicembre, alle 14.45, in diretta su BlogSicilia.it, andrà in onda la tredicesima puntata della 16esima edizione di Casa Minutella, il talk show cult condotto da Massimo Minutella. La trasmissione sarà condivisa su molte pagine Facebook.

Casa Minutella andrà in onda anche su VideoRegione (canale 16 del digitale terrestre) e in differita dalle 18 su Radio Fantastica RMB. Con Nicoletta Lo Bue in collegamento per interagire con gli spettatori e leggere le loro domande per gli ospiti.

Nella prima parte, con la presenza in studio di Edy Bandiera, assessore all’agricoltura e alla pesca della Regione Siciliana, si parlerà di economia. In studio ci saranno anche i giornalisti Manlio Viola (direttore di BlogSicilia.it) e Piero Messina. In collegamento, invece, ci sarà Salvatore Cannata (direttore di VideoRegione).

Nella seconda parte, invece, ci sarà come ospite musicale il cantautore toscano Marco Masini. In più ci sarà il collegamento con la giornalista Amelia Bucalo, produttrice del noto Teatro del Fuoco, e con Red Ronnie.

Previsto anche l’intervento con Antonio Cascio, primario delle Malattie Infettive del Policlinico di Palermo per fare il punto sull’emergenza Covid-19.

Ricordiamo, infine, che c’è anche questo modulo per essere avvisati sulla messa in onda del programma e per inviare suggerimenti.