Casa Minutella all’Ospedale Civico di Palermo, “questa è la realtà” (VIDEO)

Redazione di

06/11/2020

Domani, sabato 7 novembre, alle 14.30, su BlogSicilia.it sarà trasmesso il servizio di Massimo Minutella sulla situazione emergenziale all‘ospedale Civico di Palermo. Minutella su Facebook ha scritto: «Eccomi. Che esperienza, sono distrutto. Ho conosciuto medici e personale che lavora imbardata così per 12 ore di fila, dopo 5 minuti non vedevo l’ora di svestirmi e scappare. Ho visto infermieri imboccare i pazienti come fossero bambini, si prendono cura di loro come fossero loro parenti, ho visto gente intubata con lo sguardo che chiede aiuto. Sono tutti al lavoro per aiutare tutti, in trincea come se fossero in guerra, stamani una signora è tornata a respirare da sola, un paziente invece stamani non ce l’ha fatta. Sono stanco, come se avessi lavorato in un campo minato e penso a coloro che ho lasciato dentro, a chi combatte per rimanere in vita e a chi lavora in queste condizioni. Mentre vi scrivo sono gia al lavoro al montaggio, vi darò tutte le info nelle prossime ore». Una clip:

Domani, sabato 7 novembre, alle 14.30, su BlogSicilia.it sarà trasmesso il servizio di Massimo Minutella sulla situazione emergenziale all‘ospedale Civico di Palermo.

Minutella su Facebook ha scritto: «Eccomi. Che esperienza, sono distrutto. Ho conosciuto medici e personale che lavora imbardata così per 12 ore di fila, dopo 5 minuti non vedevo l’ora di svestirmi e scappare. Ho visto infermieri imboccare i pazienti come fossero bambini, si prendono cura di loro come fossero loro parenti, ho visto gente intubata con lo sguardo che chiede aiuto. Sono tutti al lavoro per aiutare tutti, in trincea come se fossero in guerra, stamani una signora è tornata a respirare da sola, un paziente invece stamani non ce l’ha fatta. Sono stanco, come se avessi lavorato in un campo minato e penso a coloro che ho lasciato dentro, a chi combatte per rimanere in vita e a chi lavora in queste condizioni. Mentre vi scrivo sono gia al lavoro al montaggio, vi darò tutte le info nelle prossime ore».

Una clip: