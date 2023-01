Il bilancio 2022 del talk Show di Video Regione

A Talk Sicilia, arriva un ospite d’eccezione. Massimo Minutella racconta le emozioni della diciottesima stagione di “Casa Minutella”, il talk show che porta il suo nome. In realtà, le stagioni sono venti se contiamo anche le due prime edizioni alla radio. La nuova stagione è iniziata il 24 ottobre. Quest’anno Casa Minutella va in onda in esclusiva su Video Regione, al canale 14 del digitale terrestre, con tre puntate settimanali, dal lunedì al mercoledì, alle 14,45. Casa Minutella non è più soltanto la Casa dei siciliani, ma è diventata un punto di riferimento, di discussione, di analisi e anche di critica politica con ospiti di livello nazionale. A Casa Minutella sono arrivati personaggi del calibro di Ficarra&Picone, che insieme al maestro Roberto Andò hanno presentato il film “La Stranezza”. Nel salotto di Massimo Minutella si sono alternati Pif, che ha presentato il suo ultimo romanzo e Walter Veltroni, con il suo documentario “Ora tocca a noi”, dedicato a Pio La Torre.

Casa Minutella, il primo bilancio del 2022

Con la fine del 2022 è tempo di fare una prima valutazione. “Il mio bilancio -spiega Minutella – non è figlio di quello che abbiamo fatto partendo dal 24 di ottobre, ma è quello che chiaramente attiene a tutto il 2022. E nella prima parte del 2022 andavamo in onda due volte a settimana, il martedì al giovedì, per 90 minuti, 1 ora e mezza di diretta in cui avevamo tanti approfondimenti di politica e tanti anche legati al mondo dello spettacolo e tanti personaggi che abbiamo intervistato. E poi dal 24 di ottobre è partita la nuova era, il nuovo corso sia di Casa Minutella che di tutto il gruppo Minardo e quindi di Video Regione“.

Minutella, “venti anni tra radio e televisione”

Per Massimo Minutella, “questo è il frutto di quello che è stato seminato in questi venti anni di attività, divisa tra radio e televisione. Ho iniziato da ragazzino ho creato delle relazioni, dei rapporti che durano nel tempo. Gli ospiti vengono a Casa Minutella e questa è la cosa che più mi ha dato forza in questi anni. Sono molto contento perché, nel mio piccolo, ho creato una brand che mi ha dato la possibilità di incontrare personaggi che guardavo alla tv quando ero ragazzino. Ricordo ancora le interviste di tantissimi anni fa a Cochi e Renato ed a Giuseppe Tornatore. Qualche giorno fa ricordavo Lando Buzzanca, scomparso di recente”.

Il Natale al Carcere Pagliarelli

Casa Minutella non si è fermata neanche a Natale. Il 26 e il 27 dicembre la trasmissione è andata in onda dal Carcere Pagliarelli di Palermo. Ai carcerati è stata data la possibilità di scrivere una lettera a Babbo Natale e leggerla al microfono del talk show: “Ai ragazzi e alle ragazze del Pagliarelli ho ricordato che chi sbaglia paga.Ma chi sbaglia deve avere anche la possibilità di poter essere aiutato e sostenuto. Ringrazio ancora chi mi ha permesso di poterlo fare. Natale non è soltanto un momento di festa, ma deve diventare anche occasione di riflessione. Ho sentito la necessità di confrontarmi con quel mondo ai margini della società e di stare lì con loro”.

