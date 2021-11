In studio l'assessore Sala e Fabrizio Ferrandelli

A Casa Minutella l’assessore Tony Sala e il consigliere di Palermo Ferrandelli

La terza puntata di Casa Minutella andrà in onda oggi alle 14,45 in diretta su Video Regione (canale 16 del digitale terrestre) e su Blogsicilia.it e Tempostretto.it. Il talk show gentile condotto da Massimo Minutella affronta oggi un tema d’attualità: l’emergenza cimiteri a Palermo. Per discutere della crisi e comprendere gli scenari possibili per trovare una soluzione, Minutella incontra in studio l’assessore al Patrimonio e ai servizi cimiteriali di Palermo, Tony Sala e il consigliere comunale di Sala delle Aquile, Fabrizio Ferrandelli. Dalla redazione di Blogsicilia sarà collegato il giornalista Ignazio Marchese.

Oltre all’approfondimento sulla vicenda “sepolture“, il talk prende spunto dalla ricorrenza della Festività dei Morti per raccontare tradizioni, usi e costumi di un appuntamento molto caro ai siciliani, una festa con oltre mille anni di storia. Riti e usanze gastronomiche collegate a questo evento saranno raccontate da esperti del settore. Sarà anche l’occasione per mettere a confronto la ricorrenza dei Morti, una festa che una volta era molto seguita in Sicilia, con il fenomeno commerciale e di marketing di Halloween. Nella seconda parte del programma sarà collegato in diretta il cantautore catanese Mario Venuti, voce storica del pop-rock etneo e già fondatore del gruppo Denovo.