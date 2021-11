In studio il commissario covid per Palermo, Renato Costa

A Casa Minutella si parla di sanità

Ospiti della puntata Ruggero Razza e Renato Costa

Ruggero Razza e Renato Costa sono gli ospiti della sesta puntata di Casa Minutella. La trasmissione oggi è dedicata alla sanità siciliana in tempi di Covid. Questa volta l’occhio di Massimo Minutella e del suo staff si concentra non soltanto sulla pandemia, ma cerca di comprendere come è cambiato il rapporto dei cittadini con il sistema sanitario da ogni angolazione.

In studio, insieme all’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza e al commissario per l’emergenza Covid di Palermo, Renato Costa. sarà presente il direttore di Blogsicilia, Manlio Viola. Si farà anche il punto sui dati epidemiologici della pandemia, che sta già causando nuove apprensioni in Europa.

La puntata di Casa Minutella può essere seguita online su Blogicilia.it e Tempostretto.it, a partire dalle 14,45. Per gli appassionati della tv, Casa Minutella è in onda su Video Regione, canale 16 del digitale terrestre