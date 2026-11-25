Non ci stanno a passare per chi ha subito una sconfitta su tutta la linea e mettono i puntini sulle “i”. I difensori dell’onorevole Calogero Pisano, gli avvocati Mattia Filippo Caleca e Silvio Miceli, rompono il silenzio dopo la decisione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Michele Dubini, che nell’ambito dell’inchiesta ribattezzata “Eventopoli” sui fondi pubblici destinati a eventi culturali e turistici ha disposto gli arresti domiciliari per il parlamentare, trasmettendo gli atti a Montecitorio per l’autorizzazione a procedere.

“Ridimensionata l’impostazione dell’accusa”

Secondo i legali del deputato (sospeso in via cautelare da Fratelli d’Italia dopo la diffusione della notizia), il provvedimento del Gip rappresenta in realtà un deciso passo indietro rispetto all’impianto originario della Procura agrigentina, che aveva invece sollecitato la misura più afflittiva.

“La decisione assunta dal Gip del Tribunale di Agrigento si discosta significativamente dall’originaria richiesta formulata dalla Procura della Repubblica, che aveva sollecitato l’applicazione della custodia cautelare in carcere con riferimento a undici capi di imputazione” spiegano in una nota congiunta gli avvocati Caleca e Miceli.

“Il Giudice – proseguono i difensori – ha invece disposto la misura degli arresti domiciliari, subordinata all’autorizzazione della Camera dei deputati, circoscrivendo il titolo cautelare a tre contestazioni e procedendo, per due di esse, a una diversa qualificazione giuridica dei fatti”. Un passaggio, questo, che per la difesa “ridimensiona sensibilmente l’originaria prospettazione cautelare dell’accusa, pur lasciando aperte questioni sulle quali la difesa continuerà a far valere le proprie ragioni”.

La stoccata sulle carte finite sui giornali

Nel comunicato dei due penalisti non manca poi un passaggio polemico sulle modalità con cui la vicenda è rimbalzata sulle cronache nazionali e locali prima ancora che i diretti interessati potessero leggere le carte dell’ordinanza.

“Non abbiamo contezza della motivazione del provvedimento, della cui trasmissione alla Camera abbiamo notizia da fonte mediatica – sottolineano Caleca e Miceli – riservando ogni valutazione, ribadendo la convinzione di dimostrare la estraneità agli addebiti residui”.

La linea difensiva e l’iter parlamentare

In attesa che la Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio avvii l’esame della richiesta (il voto dell’Aula è atteso nelle prossime settimane), la difesa ribadisce fiducia nel percorso giudiziario e istituzionale.

“Nel pieno rispetto dell’attività dell’Autorità giudiziaria e delle prerogative della Camera dei deputati – concludono i legali – proseguiremo nell’esercizio delle nostre funzioni difensive, confidando che le successive valutazioni consentano di chiarire ulteriormente la posizione del nostro assistito”.