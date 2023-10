Fortunatamente risultava abbandonato

I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio a Misilmeri, in contrada Masseria Damari. Il casolare era in stato di abbandono e si trova sulla strada statale Palermo-Agrigento, al chilometro 243.

Per bonificare ci sono volute 2 ore

Dopo avere spento l’incendio è stato accertato dai pompieri che dentro non vi fosse nessuno. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono andate avanti per due ore. Sono in corso indagini per accertare la causa del rogo.

Altro incendio nell’Agrigentino

Intanto ieri si è verificato un altro incendio ed un uomo ha rischiato di morire. Il rogo si è verificato nel suo appartamento a Licata, nell’Agrigentino. I vicini di casa avevano lanciato l’allarme dopo aver visto del fumo fuoriuscire dall’immobile. I vigili del fuoco, giunti in pochi minuti sul posto, sono riusciti ad entrare dentro la casa ed a portare in salvo l’anziano che vi abitava. Le fiamme e il fumo erano visibili dall’esterno. Ecco perché i vicini di casa hanno immediatamente chiesto aiuto ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine. Proprio la chiamata tempestiva ha permesso di evitare quella che poteva trasformarsi in tragedia. I pompieri hanno fatto irruzione in casa e portato via l’uomo che aveva già difficoltà respiratorie.

Le cause

Stando ai primi riscontri pare che l’incendio possa essere stato causato dal malfunzionamento della caldaia. Un possibile corto circuito avrebbe potuto causare il principio di tutto da cui poi è scaturito l’incendio. I pompieri effettueranno nuove verifiche all’interno dell’immobile per avere contezza di quel che è accaduto. Soprattutto per capire l’origine delle fiamme con assoluta certezza.

Altri due anziani salvati nel Catanese

Nei giorni scorsi i carabinieri di Gravina di Catania hanno salvato altri due anziani da un incendio che si era sviluppato all’interno di un appartamento al primo piano della palazzina. Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno trovato un gruppo di persone all’esterno dell’immobile che li ha informati della presenza dei due coniugi rimasti bloccati all’interno dell’appartamento in fiamme, dal quale fuoriuscivano dense colonne di fumo nero. Non hanno esitato a raggiungere l’appartamento e grazie, alla porta aperta, sono riusciti ad entrare e a soccorrere i due anziani, marito e moglie. Entrambi sono stati messi in sicurezza, guidandoli all’esterno del palazzo. Intanto l’arrivo dei vigili del fuoco ha consentito lo spegnimento delle fiamme, mentre la coppia è stata affidata alle cure del 118 sopraggiunto e trasportata al Policlinico di Catania, fuori pericolo.

