Provini il 2 e 3 febbraio al Museo Cinema Paradiso di Palazzo Adriano

Provini in provincia di Palermo per il nuovo film del regista Roberto Andò dal titolo provvisorio “L’Abbaglio”. La pellicola racconta la storia di tre personaggi impegnati nella spedizione dei Mille di Garibaldi.

Le società Bibi Film e Tramp Ltd comunicano che i casting per la selezione delle figurazioni si terranno il 2 e 3 febbraio dalle 9.30 alle 18.30 al Museo Cinema Paradiso a piazza Umberto Primo a Palazzo Adriano.

Il casting sarà aperto agli adulti di età compresa tra i 18 e gli 80 anni, ed i minori tra i 5 ed i 17.

Ambientazione nel periodo dell’unità d’Italia

Il progetto è ambientato, come già accennato, nel periodo dell’Unità d’Italia (1860) e la selezione sarà fatta in base alle caratteristiche fisiche e somatiche attinenti al periodo.

I requisiti per il casting

Le due società richiedono questi requisiti. Donne: “si preferiscono capelli lunghi o di media lunghezza (spalle) NON tinti, decolorati o con meches, NO sopracciglia tatuate; No trucco permanente; No labbra rifatte; No unghie ricostruite (o disponibili a rimuovere gel e ricostruzione) no tatuaggi evidenti (torace, collo, spalle, braccia, mani). È fondamentale presentarsi ai casting struccate si prediligono corporature esili”.

Uomini: “No capelli rasati, doppi tagli, no capelli o barbe colorate. Sono ben accetti capelli lunghi o di media lunghezza No sopracciglia depilate, no tatuaggi evidenti (viso, collo, mani). Sono ben accette barbe e basette lunghe si prediligono corporature esili”.

Le riprese tra aprile e giugno

Le riprese avranno luogo nei mesi di aprile, maggio e giugno 2024. “Saranno esclusi dalla selezione i dipendenti della pubblica amministrazione e le categorie di pensionati non abilitati al lavoro dipendente (esempio: Quota 100)”.