Il Centro Culturale di Catania, in collaborazione con l’Istituto Francesco Ventorino e l’Associazione Parents Circle Families Forum, promuove l’incontro “La Pace che già c’è”, che si terrà mercoledì 22 ottobre 2025 alle 20:00 presso il Teatro “Nuovo Sipario Blu” dell’Istituto Ventorino (Largo Ventorino 2, Catania).



L’evento vedrà il collegamento online con due testimoni straordinarie: Layla al-Sheikh, palestinese, e Maayan Inon, israeliana, entrambe membri del Parents Circle Families Forum, associazione che riunisce oltre 800 famiglie colpite dal conflitto israelo-palestinese.





Attraverso le loro storie, ascolteremo come il dolore possa trasformarsi in speranza, la rabbia in dialogo, e la perdita in un ponte verso la pace.

Come ha ricordato il Cardinale Pierbattista Pizzaballa: “Il futuro non sarà deciso da chi ha il potere delle bombe, ma da chi sa guardare negli occhi dell’altro e riconoscerlo come fratello.”

Luogo: Teatro Nuovo Sipario Blu (presso Istituto Francesco Ventorino), Largo Ventorino, 2, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Convegno

Ora: 20:00

Prezzo: 0.00

Info:

