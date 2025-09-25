L’edizione 2025 di Orizzonti plurali afferma maggiormente la sua vocazione a generare processi di cittadinanza attiva attraverso il coinvolgimento della comunità locale, grazie anche al supporto di nuovi partner artistici e all’ampliamento della rete territoriale.

OP 2025 è un progetto di rigenerazione culturale su base sociale che dissemina azioni performative multidisciplinari nei quartieri “Angeli custodi” e “San Cristoforo”. Ribalta i canoni estetici tradizionali, interpretando lo spazio urbano quale luogo di incontro con la comunità e ridefinendo la relazione tra artista e spettatore/cittadino ridando all’arte un ruolo poetico e politico allo stesso tempo. Politico inteso come “polis”, che appartiene al bene comune.

La negazione della cornice rappresentativa del “palcoscenico”, l’atto dell’abbandono degli spazi deputati vale anche come scelta politica ed ideologica di sottrarsi al sistema produttivo consolidato, attraverso nuovi rapporti con il pubblico, la società, la vita.





Lo spazio pubblico viene pensato non solo come luogo, ma come forma del tempo e area di ricerca, come un orizzonte o paesaggio dove lo spettatore possa riconnettersi con il tessuto urbano, storico e relazionale del luogo.

Le azioni di OP2025 sono pensate per facilitare la costruzione di reti e relazioni tra i soggetti coinvolti e nuovi riti contemporanei (socialità), per generare una identità collettiva e corale che non sia l’annullamento delle singole differenze ma che ne rappresenti al contrario la valorizzazione, la tutela e la generazione di coesione sociale.

Lavorare nei territori significa attivare relazioni, mettere in rete competenze, sostenere percorsi di crescita condivisi. É così che immaginiamo la cultura: una leva concreta che costruisce trasformazioni durature.





La Città dei Ragazzi, cuore pulsante di OP2025

Un ruolo fondamentale per questa edizione è stato svolto dalla Città dei Ragazzi di Catania, che ha messo a disposizione non solo i suoi spazi ma anche il suo personale e le sue competenze. La sede di via Gramignani 128 ha ospitato gli allievi e i laboratori del progetto, offrendo accoglienza e supporto logistico e permettendo a bambini e ragazzi di vivere esperienze creative e formative in un luogo simbolo di rigenerazione sociale. Grazie a questa collaborazione, Orizzonti Plurali si radica ancora di più nel quartiere, contribuendo alla missione della Città dei Ragazzi: essere presidio educativo, culturale e comunitario aperto a tutti.

Ultimo appuntamento venerdì 26 p.v. con DETAILS # Catania





PROGRAMMA 2025

26 SETTEMBRE h18

partenza da Ass. La città dei ragazzi

via Gramignani, 128

partecipazione gratuita

DETAILS # CATANIA

un progetto di e con Luigi Ciotta

assistente Pinar Bekaroglu

supporto tecnologico ed effetti video Fabrizio Garnero

stagiste Beatrice Salemi e Rachele Raciti

in collaborazione con l’Ass. La città dei ragazzi, Catania e con UNICT e SDS Architettura





É un progetto site specific di rigenerazione urbana partecipata che unendo arte visiva, nuove tecnologie e teatro urbano si pone l’obiettivo di riqualificare le crepe, i muri scrostati e quelle che sono le ferite o i difetti delle città, trasformandoli in potenziali opere d’arte in un percorso museale a cielo aperto, libero e accessibile a tutti. Attraverso l’utilizzo della tecnica di motion graphics e di una sonorizzazione, le opere realizzate in digitale prendono vita in un percorso interattivo e condivisibile, per arrivare a una passeggiata teatrale guidata itinerante per il quartiere. Tutti almeno una volta nella vita si sono persi a guardare le nuvole alla ricerca di forme strane o animali fantastici. Questa azione così naturale prende il nome di pareidolia: un’illusione subcosciente che tende a ricondurre a forme note oggetti o profili (naturali o artificiali) dalla forma casuale. È la tendenza istintiva e automatica a trovare strutture ordinate e forme familiari in immagini disordinate nei luoghi abbandonati, o per diverse ragioni, non curati dall’uomo; luoghi carichi di storia, di diversità̀ e di conseguenza carichi di un enorme potenziale di ricchezza.

L’opera digitale en plein air DETAILS # Catania sarà composta da 10 illustrazioni fruibili liberamente tramite un QR code impresso su delle targhette, disseminate lungo un percorso predefinito, attraverso il proprio cellullare o tablet. Le illustrazioni sono state ispirate da storie e tradizioni del territorio. Un percorso che sarà condiviso con i nostri partner territoriali e istituzionali. L’utente potrà scaricare dai siti web dei partner la mappa con il percorso. DETAILS è una donazione permanente al quartiere “Angeli custodi” e si inserisce in un’azione più ampia che l’Associazione La Città dei Ragazzi sta portando avanti per la creazione di un hub giovanile nel quartiere.





About the artist

Luigi Ciotta è un artista indipendente multidisciplinare.

Laureato in Storia dell’Arte al Dams (Discipline delle Arti della Musica e dello Spettacolo) di Bologna, si forma successivamente come attore e artista di circo presso l’Atelier Teatro Fisico (Metodo J. Lecoq) di Torino. Dal 2005 ad oggi si esibisce in moltissimi paesi tra Europa, Asia e Medio Oriente come attore e artista di strada,

vincendo numerosi premi a livello nazionale. Con la pandemia Covid 19 ha iniziato a interessarsi di rigenerazione urbana, creazioni site specific e processi partecipativi: I suoi vari linguaggi artistici si sono integrati e contaminati tra loro avendo come luogo comune la strada e lo spazio pubblico inteso come bene comune: sistema vivo, di cui prendersi cura, da rigenerare e re-immaginare continuamente in relazione e collaborazione con le realtà che lo abitano.

Nel 2021 fonda, insieme a Pīnar Bekaroglu, l’APS “Il Cinghiale e la Balena” con sede a Castelbuono (PA) in Sicilia, che si occupa di progetti partecipativi, educazione ambientale e rigenerazione urbana.





LABORATORI OP 2025

dal 22 al 25 SETTEMBRE

I custodi dell’invisibile

condotto da Luigi Ciotta e Pinar Bekaroglu

c/o l’Ass. La città dei ragazzi, Catania

destinato a 15 bambini e ragazzi

*La partecipazione ai laboratori è gratuita.

Luogo: Città dei Ragazzi, Via Gramignani , 128, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 18:00

Prezzo: 0.00

