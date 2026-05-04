Mercoledì 14 maggio, alle ore 19:00, presso la libreria Gatsby Books di Catania, Massimiliano Aci presenterà Nessun Dolore, il suo terzo libro di poesie, pubblicato da Algra Editore.



L’incontro sarà moderato da Dario Miele e vedrà la partecipazione di Valentina Giua come relatrice. La presentazione sarà un’occasione per approfondire il percorso poetico dell’autore e i temi centrali dell’opera: il dolore, l’identità, la fragilità, la lotta interiore, le maschere sociali e la possibilità della parola poetica di dare forma a ciò che spesso resta nascosto.

Nessun Dolore nasce da una forte spinta emotiva autobiografica e si sviluppa come un progetto poetico capace di unire parola, immagine e musica. Ogni poesia è accompagnata da un’opera visiva e da un riferimento musicale, costruendo un dialogo tra linguaggi diversi e offrendo al lettore un’esperienza intima, personale e immersiva.

Il libro attraversa temi come la paura, la depressione, la ricerca di sé, la ribellione contro il pensiero massificato e il bisogno di reagire davanti agli ostacoli della vita. La poesia di Aci si muove tra introspezione e tensione vitale, cercando nella parola una possibilità di consapevolezza, trasformazione e resistenza interiore.

«Nessun Dolore nasce dal bisogno di dare voce a ciò che spesso viene trattenuto o messo a tacere. Per me la poesia è uno spazio di verità: serve a guardare in faccia quello che ci attraversa, senza addolcirlo per forza, e a trasformarlo in parola. Questo libro parla di dolore, ma soprattutto della possibilità di reagire, di ritrovarsi e di continuare a vivere con più consapevolezza», dichiara Massimiliano Aci.

La presentazione del 14 maggio vuole essere un momento di confronto culturale sul ruolo della poesia contemporanea e sulla sua capacità di parlare ancora oggi alle inquietudini, alle ferite e alle domande dell’essere umano. Un incontro in cui il libro diventa punto di partenza per riflettere sul rapporto tra esperienza personale, linguaggio artistico e comunità.

Luogo: libreria gatsby books, via grotte bianche, 68, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 19:00

Artista: Massimiliano Aci

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