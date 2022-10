A Palermo il primo incontro operativo a Palazzo dei Normanni per i deputati di Sud chiama Nord, il movimento politico di Cateno De Luca, arrivato secondo alle Regionali che hanno incoronato governatore il candidato di centrodestra, Renato Schifani. In attesa dell’insediamento ufficiale , il leader di Sicilia Vera e Sud chiama Nord Cateno De Luca ha riunito i deputati eletti all’assemblea regionale Ismaele La Vardera, Salvatore Cerda, Giuseppe Lombardo, Matteo Sciotto, Ludovico Balsamo, Davide Vasta per delineare la strategia da seguire e programmare i prossimi appuntamenti.

Tutti i candidati a raccolta

Al centro dell’incontro, in cui erano presenti Danilo Lo Giudice cui è stato affidato il ruolo di coordinatore del gruppo parlamentare e Carmelo Lo Monte, la necessità di creare una rete territoriale con l’obiettivo di essere presenti con una propria lista in tutti i comuni in cui si voterà il 13 novembre e la prossima primavera. A tal fine il prossimo 15 ottobre De Luca chiama a raccolta a Enna tutti i candidati impegnati nella recente competizione elettorale regionale. “Sarà l’occasione – spiega Cateno De Luca – per analizzare i risultati della recente consultazione elettorale, tracciare bilanci e fissare nuovi obiettivi. Siamo nelle condizioni di ampliare e radicare la nostra presenza sull’intero territorio siciliano e le elezioni amministrative rappresentano il primo importante passo che ci consentirà di mettere a frutto il lavoro fatto fino ad oggi”.

La formazione di un Governo ombra

“Insieme ai colleghi deputati – ha proseguito De Luca -, abbiamo affrontato il tema legato alla formazione del Governo Ombra che è stato deciso sarà denominato “Governo di Liberazione”, perché, spiega De Luca, il nostro obiettivo non cambia. Attraverso la nostra attività vogliamo portare la Sicilia a liberarsi da questa classe politica. Ad ogni assessore della giunta Schifani corrisponderà un nostro assessore. Un vero e proprio governo parallelo. Siamo pronti a scrivere una nuova pagina di storia politica della Sicilia”

Primo partito in Sicilia

“Ripartiamo da Fiumedinisi con un risultato straordinario che ci vede essere il primo partito in Sicilia. Oggi abbiamo una responsabilità in più nei confronti degli oltre 500 mila siciliani che hanno scelto di sostenerci. Dimostrare di essere proposta e non solo protesta come continuano ad etichettarci. Ecco perché siamo pronti a lavorare al fianco del presidente Schifani con il nostro Governo Ombra.” Ad affermarlo era stato dal palco di Fiumedinisi, Cateno De Luca, forte del risultato alle ultime elezioni regionali che lo ha indubbiamente premiato.

Le parole di De Luca

De Luca ha tracciato le linee da seguire per le prossime strategie da adottare, iniziando proprio dalla formazione di un vero e proprio governo parallelo a quello in carica ufficialmente. “Nascerà un Governo, ha spiegato De Luca, che sarà composto da uomini e donne libere pronti ad una grande sfida. Esattamente come un’ombra seguiremo l’attività degli assessori in carica, proponendo delibere, disegni di legge, vigilando sull’operato del Governo pronti a far sentire la nostra voce con alternative concrete”.