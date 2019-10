Per la presenza di un cavo dell’alta tensione caduto sulla carreggiata e di un altro in posizione precaria, il traffico sulla strada statale 113 “Settentrionale Sicula” è attualmente bloccato dal km 211 al km 213, a Termini Imerese (PA).

Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità.

Dalle prime informazioni ottenute, il tempo necessario per il ripristino della linea ad alta tensione è stimato in circa 12 ore.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.