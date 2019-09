Scontro fra una moto ape che trasportava rottami ed una lancia Y in via Tommaso Natale in zona Cardillo a Palermo. Dopo l’incidente i mezzi hanno terminato la propria corsa contro le auto parcheggiate danneggiando anche una fiat 500.

Lo scontro è avvenuto poco prima di mezzogiorno ed ha causato il ferimento lieve dei due conducenti ma anche la perdita del carico da parte della moto ape. La strada, già molto stretta, si è intasata ed il traffico in zona è impazzito.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 per prestare le cure del caso ai due conducenti. Sarà la polizia municipale a dover ricostruire le cause dell’incidente e la relativa dinamica