Marco Cecchinato, il tennista palermitano numero 66 al mondo, ha voluto omaggiare la curva Nord del Barbera, il settore del tifo organizzato rosanero, postando sul suo profilo instagram un video del coro “Cosa importa se ora sei fallito…”. Però, ha sbagliato il riferimento al motivo su cui il coro è stato intonato, scrivendo gli ashtag #fonsi e #despacito, invece di J-Ax, il vero autore del brano Ostia Lido, tormentone di questa estate.

Non solo, ma sbaglia anche a taggare il club rosa, citando il sito della vecchia società, quella radiata dalla B. Un piccolo, simpatico, incidente fatto notare da alcuni tifosi nei commenti nei quali non sono mancati anche i complimenti per il ritorno alla vittoria del ventiseienne palermitano che oggi giocherà i quarti di finale del torneo di Stettino, in Polonia e che ha interrotto un periodo di crisi e sconfitte che lo hanno fatto precipitare dal sedicesimo al sessantaseiesimo posto nel ranking.

C’è da aggiungere soltanto che Cecchinato è tifoso del Milan e non ha mai nascosto questa passione, tanto che, nel 2018, il club rossonero si congratulo’ ufficialmente con lui per la semifinale raggiunta e persa a Parigi, al Roland Garros, suo migliore risultato in un torneo del Grande Slam. Magari, però, come per tanti palermitani, il suo cuore sarà diviso a metà