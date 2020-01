L'incidente in casa della senatrice Cinzia Leone

Incidente sul lavoro questo pomeriggio a Villa Ciambra a Palermo in casa della senatrice Cinzia Leone del Movimento 5 Stelle.

Due operai di 35 anni e 23 anni sono caduti giù dal secondo piano mentre stavano trasportando una credenza in casa dell’esponente politico.

Per cause in corso di accertamento la ringhiera del secondo piano ha ceduto e i due operai sono finiti giù.

Uno dei due è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Civico, il secondo invece in codice giallo al Policlinico.

Non sarebbero in pericolo di vita. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Monreale e i funzionari dell’Asp. Le indagini sono condotte da questi ultimi.