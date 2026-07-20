Tutto pronto per il Cefalù Film Festival Premio “Pino Scicolone” 2026. Mercoledì 22 luglio alle ore 18 al Cinema Di Francesca di Cefalù (corso Ruggero, 65) si terrà l’importante manifestazione dedicata al cortometraggio internazionale. Il Festival, con la direzione artistica di Antonella Scicolone, presidente della Fondazione Scicolone, sarà presentato dalla giornalista Anna Cane. Testimonial dell’evento il giornalista Rai Roberto Gueli. Ospiti della serata: Linda Armetta, Gianni La Rosa e la maestra violinista Jane Far.

Tra i tanti cortometraggi partecipanti al concorso, provenienti da ogni parte del mondo, una giuria di esperti ha selezionato 8 corti per la loro capacità di raccontare il tema della pace e della speranza con generi comico o sentimentale/amoroso.





Dopo i saluti del sindaco di Cefalù, Daniele Tumminello, saranno proiettati i cortometraggi e sarà assegnato il Premio “Pino Scicolone”.

Saranno assegnati, inoltre, il Premio speciale della Giuria; il Premio miglior regia; il Premio migliore attore/attrice; il Premio miglior corto di animazione; il Premio migliore sceneggiatura; il Premio migliore colonna sonora.

Il festival è dedicato alla memoria di Giuseppe Scicolone, conosciuto da tutti come Don Pino Scicolone. Pioniere nel commercio automobilistico del territorio, fu il primo concessionario Simca a Cefalù e nelle Madonie, diventando un punto di riferimento per l’intera comunità. Tra le sue passioni la fotografia e la realizzazione di filmati video.

Ingresso libero





Luogo: Cinema Di Francesca , corso Ruggero, 65, CEFALU’, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 18:00

Artista: Pino Scicolone

Prezzo: 0.00

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