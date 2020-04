Un atto di generosità indirizzato ad un territorio come quello madonita che ha difficoltà a reperire materiali soprattutto in questo momento di emergenza sanitaria. Difficoltà legate alla sua collocazione geografica montana che già è al centro di un ampio dibattito politico e istituzionale. Un gesto indirizzato in particolare ad un comune del comprensorio madonita.

Rispondendo all’appello del sindaco di Polizzi Generosa, Giuseppe Lo Verde, la Axa Medical Care di Palermo, società leader nel settore delle forniture ospedaliere e farmaceutiche, ha donato, alla Cittadina madonita, una fornitura di cento Kit di protezione individuale, composti da mascherine, calzari, cuffie guanti e disinfettante.

Oltre i kit, sono stati donati, alimenti per fini medici speciali e supplementi nutrizionali. “Abbiamo accolto con entusiasmo la richiesta del sindaco Lo Verde, durante un talk show sul web – ha dichiarato il dott. Pietro Annaloro, amministratore unico della Società – e ci siamo immediatamente attivati per venire incontro alle esigenze delle fasce più deboli della cittadinanza polizzana in un momento in cui la solidarietà è uno degli strumenti della lotta che ci vede impegnati contro il covid 19”.

Un aiuto per una comunità che nonostante le difficoltà del periodo tenta di reagire come dimostrano le iniziative, ad esempio, messe in campo nel periodo pasquale quando sono state esposte lenzuola bianche dai balconi per augurare buona Pasqua. L’iniziativa è stata messa a punto proprio dal sindaco del centro madonita che ha scritto una lettera ai propri concittadini.

Nella sua missiva il primo cittadino chiede a tutti i cittadini di restare a casa e li invita, nella giornata di domenica, ad esporre dal proprio balcone, o dalla propria finestra, di casa un lenzuolo bianco. “E’ il segno che ci siamo, che viviamo, che vogliamo andare avanti. E’ il segno che la nostra comunità è viva. Chiederò ai volontari di fotografare le nostre strade piene di lenzuola e mostrerò a tutti che Polizzi è viva ed è pronta a risorgere”.

