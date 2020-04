Sulle Madonie la Pasqua si festeggia così

A Polizzi Generosa (Pa) lenzuola bianche dai balconi per augurare buona Pasqua. L’iniziativa è stata messa a punto dal sindaco del centro madonita che ha scritto una lettera ai propri concittadini.

Nella sua missiva il primo cittadino chiede a tutti i cittadini di restare a casa e li invita, nella giornata di domenica, ad esporre dal proprio balcone, o dalla propria finestra, di casa un lenzuolo bianco. “E’ il segno che ci siamo, che viviamo, che vogliamo andare avanti. E’ il segno che la nostra comunità è viva. Chiederò ai volontari di fotografare le nostre strade piene di lenzuola e mostrerò a tutti che Polizzi è viva ed è pronta a risorgere”.

Nella lettera il sindaco Lo Verde invita tutti alla ricostruzione della comunità una volta lasciate le proprie case. “In questa opera di ricostruzione non serviranno più le stupide polemiche politiche che hanno accompagnato gli ultimi giorni del mondo che ci sta lasciando. Per ricostruire la nostra Polizzi abbiamo bisogno di una classe dirigente che abbandoni gli schieramenti di partito che si sono infranti quando siamo stati costretti ad entrare tutti nelle nostre case”.

Il primo cittadino, nella sua lettera, scrive che “mai avrei potuto immaginare di dovere trascorrere alcuni giorni della mia vita per proteggere la salute di tutti i miei concittadini. Non potevamo mai immaginarlo perché avevamo tanta fiducia nella scienza, nell’economia, nella politica mondiale. E’ bastato un minuscolo virus per farci capire che la nostra vita è seriamente in pericolo perché la scienza, l’economia e la politica mondiale sono imponenti. Tutto il mondo adesso si trova senza alcuna difesa di fronte a questo virus. Siamo stati costretti a ritirarci in casa per evitare che il virus ci colpisse”.