In via Ricasoli e via Veneziano

I carabinieri del Nas hanno multato le titolari di due centri estetici nella zona di via Libertà e alla Zisa a Palermo. Complessivamente sono state elevate sanzioni per tremila euro.

Gli interventi dei militari sono frutto di una campagna del ministero durata alcune settimane per verificare l’osservanza delle norme anti Covid. Nel centro in via Ricasoli i carabinieri hanno contestato il mancato rispetto delle prescrizioni previste dall’ultimo Dpcm e dall’ordinanza regionale. Per questo la titolare, una 55enne bagherese poi segnalata in Prefettura, dovrà pagare una sanzione da 400 euro e chiudere l’attività per 5 giorni.

Nel corso dei controlli è emerso che l’attività ” non risulta autorizzata – si legge in una determina dirigenziale del 18 febbraio – per esercitare l’attività di centro estetico”, il Comune ha ratificato e convalidato il sequestro amministrativo.

Stessa fine per un altro centro per la cura del corpo di via Antonio Veneziano, traversa di via Dante. Durante l’ispezione i militari del Nas hanno contestato alla titolare, una trentenne di Palermo, la mancanza delle autorizzazioni e dei requisiti professionali necessari per lavorare nel settore. Alla donna è stata elevata una sanzione da 1.344 euro. Anche per questa attività il Comune ha ratificato e convalidato il sequestro amministrativo.