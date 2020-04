la polemica sull'opera

“La Seconda Commissione Consiliare del Comune di Palermo ha deciso di chiedere l’audizione, con la massima urgenza e comunque entro questa settimana, del Sindaco Orlando o suoi delegati, al fine di chiarire la posizione dell’Amministrazione in merito al Centro Direzionale Regionale, la cui delibera risulta inserita all’ordine del giorno per essere sottoposta a voto in IV Commissione dell’Assemblea Regionale Siciliana”.

Nella nota si legge ancora: “Si precisa che l’urgenza è subordinata alla richiesta che la Seconda Commissione Consiliare Permanente sta predisponendo per essere a sua volta audita in IV Commissione ARS, stante l’improvvisa accelerazione data dall’Assemblea regionale all’iter approvativo dell’opera”.

La seconda Commissione Consiliare del Comune di Palermo, presieduta da Marianna Caronia, si occupa di Urbanistica – Lavori Pubblici – Edilizia Privata e residenziale pubblica – Edilizia scolastica ed edilizia pericolante – Città Storica – Traffico.

A proposito dell’imponente Centro Direzionale Regionale, qualche tempo fa, Marianna Caronia aveva dichiarato: “Il Centro direzionale regionale a Palermo, un unico polo destinato ad ospitare ogni giorno oltre 4.500 dipendenti e tutti gli uffici della Regione oggi diffusi in diversi punti della città, non può essere considerato come una normale opera urbanistica. La realizzazione di un’opera il cui costo è stimato fra 400 e 500 milioni di euro e destinata a stravolgere l’aspetto, l’organizzazione e la vita di un’ampia area della città non può essere trattata come se stessimo parlando di un normale piano costruttivo”.

Per la deputata e consigliera comunale della Lega: “il Consiglio Comunale di Palermo deve poter svolgere in pieno il proprio ruolo di programmazione, soprattutto per un intervento di questo tipo. Il Governo Regionale non può costringere a corse contro il tempo, che notoriamente non portano mai a buone decisioni”.