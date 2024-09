Centro Popolare, l’associazione costituita dalle parlamentari Mara Carfagna, Mariastella Gelmini e Giusy Versace, si unisce a Noi Moderati di Maurizio Lupi, avviando un percorso fondativo per il consolidamento di un soggetto politico che condivida i medesimi obiettivi.

Una scelta strategica

Il fallimento del Terzo Polo e il mancato raggiungimento del quorum alle elezioni europee hanno spinto le tre parlamentari a cercare nuove strade per far contare di più la voce dei popolari e dei moderati italiani. “Non potevamo condividere la scelta di chi ha aperto un dialogo esclusivo con il campo largo e la sinistra”, ha affermato Mara Carfagna, sottolineando l’incompatibilità di questa scelta con la storia e le convinzioni del Centro Popolare.

Un progetto inclusivo

Il nuovo soggetto politico si propone come un punto di riferimento per le tante sensibilità moderate e popolari del Paese, aprendo le porte al civismo e ad amministratori locali delusi dal fallimento del Terzo Polo. “Il centro resta il luogo dell’equilibrio e della ponderazione degli interessi in gioco”, ha spiegato Mariastella Gelmini, evidenziando la necessità di un polo moderato in un panorama politico sempre più polarizzato.

Valori e principi

Centro Popolare si basa su una tradizione cattolico popolare che mette al centro la persona, la famiglia, la competenza e il merito, il principio di sussidiarietà, la valorizzazione dei corpi intermedi. “Da tempo porto avanti battaglie sulla disabilità, sull’inclusione e sul valore formativo dello sport, sui giovani e le donne, contro ogni forma di violenza e discriminazione”, ha dichiarato Giusy Versace, sottolineando l’impegno del gruppo per temi sociali e di inclusione.

Un passo avanti per il centrodestra

Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati, ha accolto con entusiasmo l'adesione di Centro Popolare, definendola un'ottima notizia per il rafforzamento dei moderati nel centrodestra. "Un'ottima notizia per il rafforzamento dei moderati nel centrodestra: la federazione del Centro popolare di Mara Carfagna, Maria Stella Gelmini e Giusy Versace e l'adesione al gruppo parlamentare di Noi Moderati, nel solco del popolarismo europeo e del liberalismo. La strada è tracciata, ora rimbocchiamoci le maniche per dare un ulteriore contributo di proposte e idee al governo Meloni", ha commentato Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati.

