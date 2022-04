“Culturalmente non sono mai contro nessuno e da buon democristiano non metto mai veti incrociati e neppure liberi”. Lo dice il commissario regionale della DC Nuova, Totò Cuffaro che fa un altro appell alla coalizione di centrodestra per l’unità.

Così non siamo sulla buona strada

“Per Palermo vorrei lavorare, se qualcuno mi ascoltasse, per unire tutta la coalizione e far sì che possa vincere; però, purtroppo, credo che non siamo sulla buona strada”. Queste le parole di Cuffaro dopo la fumata grigia del vertice romano a cui hanno preso parte tutti gli alleati della coalizione, con l’esclusione di Fratelli d’Italia.

Il vertice a vuoto

Niente di fatto durante il vertice romano del centrodestra che in Sicilia resta per il momento in balia delle divisioni. Si cerca un accordo per le elezioni regionali e per le elezioni amministrative di Palermo. In quattro ore di riunione non si è trovato un accordo, anzi, non sarebbero mancati i momenti di tensione. Al tavolo c’erano Matteo Salvini, Nino Minardo, Licia Ronzulli, Gianfranco Micciché, Saverio Romano, Roberto Di Mauro, Antonio De Poli. Assente Giorgia Meloni. La proposta uscita fuori dagli alleati di centrodestra sarebbe quella di ritirare tutti i candidati e trovare una soluzione unitaria. Una operazione non facile visto che parecchi nomi sono già in campagna elettorale.

Intanto si allarga la Dc Nuova

Si allarga la lista della Democrazia Cristiana Nuova in vista delle elezioni comunali di Palermo. L’imprenditore Massimo Niceta è un candidato della Democrazia Cristiana Nuova al Consiglio Comunale di Palermo. Ad annunciarlo, ieri pomeriggio, lo stesso imprenditore con il commissario regionale della DC Nuova, Totò Cuffaro. Niceta, insieme ai fratelli, si è visto sequestrare nel 2013, dalla sezione misure di prevenzione, i negozi di abbigliamento ma dopo 7 anni venne scagionato da tutte le accuse e si procedette al dissequestro, ma del patrimonio non rimase quasi più nulla. Successivamente l’imprenditore decise di aprire un negozio dedicato al mondo del padel.