Tanti nomi e tanti "egoismi"

“Gli egoismi in politica sono il lievito della divisione, quest’ultima è l’ingrediente principale del fallimento”. Non usa mezzi termini Saverio Romano, leader di Noi con l’Italia-Cantiere popolare, per affermare, ancora, che per vincere il centrodestra necessita di unità. I partiti sono ancora frammentati e non è ancora stata trovata una soluzione comune.

L’appello sui social

Su Facebook Romano pubblica l’appello. “Palermo non merita né si può permettere che al degrado attuale si aggiunga un’altra nefasta amministrazione. Questa è una giornata di lavoro politico per fare sintesi e accorciare le distanze. Daremo una buona amministrazione alla città, questo è il nostro mantra”.

Centrodestra bloccato

Come detto, il centrodestra è ancora impantanato tra la costellazione di nomi che in queste settimane sono usciti fuori. Tutti non mollano la presa e resistono mentre il centrosinistra avanza con la propria campagna elettorale. Una svolta potrebbe però arrivare oggi. E’ previsto per oggi pomeriggio a Roma l’incontro di coalizione per cercare di risolvere la spaccatura del centrodestra.

Intesa difficile

Sarà difficile raggiungere un’intesa visti i tentativi falliti nei giorni scorsi dai vari emissari inviati in Sicilia dai partiti. Ultima missione palermitana è quella della senatrice azzurra Licia Ronzulli di qualche giorno fa. k?obiettivo era riportare la pace dentro Forza Italia non è stato un fallimento. Adesso dovrà nuovamente cercare di ricomporre la spaccatura tra l’ala che fa capo a Gianfranco Miccichè e i cosiddetti dissidenti. Nell’ordine la Lega continua a puntare su Francesco Scoma, Fratelli d’Italia è ferma su Carolina Varchi, gli autonomisti non mollano su Totò Lentini, mentre Forza Italia ha sì il nome di Francesco Cascio, ma deve prima ricomporre le frizioni interne e soprattutto deve farlo entro giovedì, giorno di scadenza della disponibilità di Cascio. L’Udc punta su Lagalla.

Salvini a Palermo venerdì, all’incontro anche Cuffaro

Intanto la Lega proverà a chiudere tutte le pratiche entro la fine di questa settimana. Il commissario della Dc Nuova Totò Cuffaro è stato invitato anche alla riunione, tra i vertici del centrodestra siciliani, con il leader della Lega Matteo Salvini proprio a Palermo venerdì. Il leader del carroccio sarà in città per l’udienza ‘Open Arms’ e coglierà l’occasione per incontrare anche diverse personalità del centrodestra proprio per cercare di trovare una soluzione per un candidato a sindaco di Palermo che accontenti tutti.