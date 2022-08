Giochi fatti nel centrodestra, ecco il listino di Schifani

26/08/2022

Definito il listino del centrodestra per le elezioni regionali in Sicilia. Secondo quanto risulta ad Italpress sarebbero questi i nominativi che a breve saranno depositati per il listino della coalizione di centro destra guidata da Renato Schifani.

I candidati di Forza Italia

Oltre all’ex presidente del Senato, Forza Italia schiererà anche l’agrigentino Riccardo Gallo Afflitto.

Amata e Galvagno per Fratelli d’Italia

I due esponenti di Fratelli d’Italia saranno Elvira Amata e Gaetano Galvagno.

I candidati di Lega ed Mpa

La Lega sarà rappresentata da Marianna Caronia ed i centristi di Mpa da Giuseppe Lombardo, nipote dell’ex presidente della Regione Raffaele.

Federica Marchetta terza donna del listino in quota Udc-Dc

In quota Udc-Dc entra la terza donna del listino, ovvero Federica Marchetta, moglie del segretario regionale dell’Udc Decio Terrana.

Pronto il listino di Caterina Chinnici

Trovata la quadra, ha visto la luce ieri il listino del candidato Presidente della Regione del centrosinistra, Caterina Chinnici. Spunta il nome di Cleo Li Calzi , già assessore regionale e componente del Consiglio di Amministrazione della Gesap, la società che gestisce l’aeroporto di Palermo.

Il listino guidato da Caterina Chinnici vedrà correre per l’eventuale premio di maggioranza, nell’ordine, Roberta Bellia, Antonio Calabrese, Cleo Li Calzi, Nicola Grassi, Cettina Martorana e Cesare Mattaliano quest’ultimo indicato da +Europa.

Il listino di Cateno De Luca

Il gruppo è aperto da una donna, Giulia Polizzi, studentessa universitaria di economia aziendale. Profilo seguito dal deputato regionale uscente nonchè sindaco di Santa Teresa di Riva Danilo Lo Giudice. Un’eccezione che conferma la regola interna al gruppo di Cateno De Luca. Ovvero quella di non mettere in campo candidati che abbiano avuto esperienze all’Ars nella legislatura che si sta andando a concludere.

Si prospetta la presenza nel listino di un altro primo cittadino, ovvero Francesca Draia, sindaco di Valguarnera Caropepe. C’è, poi, il nome dell’ex Iena Ismaele La Vardera, portavoce di Sicilia Vera e fra i primi a sposare il progetto politico dello stesso Cateno De Luca. Poi Marzia Maniscalco, avvocato di Caltanissetta. Infine, a chiudere il gruppo di fedelissimi del candidato a presidente della Regione c’è Mirko Stefio, segretario nazionale del Movimento Siciliano d’Azione.