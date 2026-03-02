“Questo incontro è stata l’occasione per confrontarci con i rappresentanti delle amministrazioni delle città della ceramica siciliana sulle criticità che interessano un settore fondamentale per l’economia della nostra isola, ma anche per condividere le numerose iniziative che stiamo portando avanti a sostegno dell’artigianato e, in particolare, della ceramica artistica“. Lo afferma l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, al termine dell’incontro con i rappresentanti delle amministrazioni di Caltagirone, Palermo, Sciacca, Santo Stefano di Camastra, Burgio, Collesano e Monreale; comuni riconosciuti dal Ministero dello Sviluppo Economico come realtà di affermata tradizione ceramica artistica ai sensi della legge 188/90 e aderenti all’Associazione Italiana delle Città della Ceramica.

“Nei prossimi settimane organizzeremo incontri direttamente nei territori con i ceramisti delle sette città siciliane – prosegue Tamajo – realtà che rappresentano una delle espressioni più autentiche dell’identità siciliana e del Made in Italy, con l’obiettivo di ascoltare le loro esigenze e accompagnare concretamente la crescita del comparto“.

Nel corso del confronto sono state delineate le principali linee di intervento a sostegno del settore, con la prossima pubblicazione di bandi destinati alla ristrutturazione delle botteghe artigiane, all’acquisto di attrezzature, alla formazione degli operatori, alla partecipazione a mostre e fiere e alle attività di promozione dei prodotti. A questo si affianca il raggiungimento di obiettivi strategici per le imprese del comparto, con particolare attenzione ai processi di internazionalizzazione e alla tutela delle produzioni, attraverso il riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP) per la ceramica siciliana. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione dell’artigianato artistico siciliano, volto a rafforzarne la competitività e a promuoverne l’eccellenza sui mercati nazionali e internazionali.