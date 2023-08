Il complice è riuscito a fuggire

Gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato un ragazzo di 14 anni che ha cercato di rubare un’auto in pieno giorno nel centro di Palermo.

Il ragazzo insieme ad un complice arrivati a bordo di uno scooter elettrico ha preso di mira Fiat 500 parcheggiata in via Roma ad angolo con via Bologna.

Quando ha visto gli agenti ha cercato di fuggire a piedi. E’ stato preso e bloccato. Il complice è riuscito a fuggire. Il minore è stato portato dagli agenti del commissariato Oreto Stazione nel centro di prima accoglienza del Malaspina in attesa dell’udienza di convalida.

A maggio inseguimento in viale Regione, intercettata auto rubata

Gli agenti di polizia hanno arrestato un uomo dopo un rocambolesco inseguimento a Palermo in viale Regione Siciliana. Diverse volanti e auto degli agenti della squadra mobile hanno bloccato una Jeep Renegade, rubata il giorno prima, con a bordo due uomini che pare avessero commesso alcuni furti fuori città. Non appena la vettura è stata bloccata i due sono scesi e si sono dati alla fuga. Uno è riuscito a scappare mentre l’altro è stato bloccato.

L’uomo fermato è stato portato alla squadra mobile per accertamenti. Le accuse per lui sono di resistenza a pubblico ufficiale, ma è stato anche denunciato per possesso di arnesi da scasso e ricettazione visto che della Jeep era stato denunciato il furto giorni prima. Sono in corso le indagini per risalire all’identità del fuggitivo e per chiarire se lui e l’uomo finito in manette avessero compiuto qualche reato.