Lo scontro fra l'uscente Salvo Geraci e l'avversaria Carmela Riolo

Forza Italia e Sud Chiama Nord (compagine dell’ex sindaco di Messina Cateno De Luca) da un lato, contro pezzi del PD, Fratelli d’Italia e perfino il M5S dall’altro. Sarà una tornata di amministrative decisamente atipica in quel di Cerda, comune di circa 4000 anime che si trova sulle Madonie, in provincia di Palermo. Luogo nel quale l’uscente Salvo Geraci, eletto recentemente deputato regionale proprio nelle liste di Sud Chiama Nord, sfiderà il 29 maggio prossimo l’avversaria Carmela Riolo, sostenuta dalla lista civica “Cerda Progetto Comune”. Liste civiche ma nella quali confluiranno iscritti o profili riconducibili ad anime politiche decisamente variegate.

Le anomale alleanze a Cerda

Una sfida inedita, quella in atto a Cerda, che nasconde al suo interno due liste decisamente variopinte. Da un lato Salvo Geraci, l’alfiere di Cateno De Luca, che sarà sostenuto da esponenti civici riconducibili all’area del PD, di Forza Italia e di Sud Chiama Nord, forza politica lanciata durante le scorse elezioni regionali proprio dall’ex sindaco di Messina.

D’altro canto, la sfidante Carmela Riolo, sostenuta dall’ala della Nuova DC, della Lega, da una buona parte del PD, da Fratelli d’Italia, con riferimento all’area facente capo all’eurodeputato Giuseppe Milazzo e al deputato regionale Fabrizio Ferrara, avrà al suo interno una serie di esponenti civici di variopinta estrazione. Sorprende, fra questi, la presenza di alcuni attivisti del M5S.

A spiegare la formazione delle alleanze a Cerda è la candidata a sindaco Carmela Riolo. “La mia è una lista civica dove sono convogliate più forze politiche, partitiche: dal PD al Movimento 5 Stelle, passando da Fratelli d’Italia“. Un insieme di personalità, riconducibili a vari gruppi politici che, ad una prima analisi, sembrerebbe quantomeno strana, viste le posizioni dei vari schieramenti a livello nazionale. Una peculiarità che spiega proprio la candidata a sindaco. “Non è atipico. Sarebbe invece atipico il fatto che non si possa creare un percorso unitario all’interno di un paese di 4000 abitanti. Vale anche per il mio avversario, che è sostenuto da Sud Chiama Nord e da Forza Italia. In una situazione come quella che abbiamo nei nostri paesi, le forze politiche sono rappresentate da persone. Non ci sono liste di partito, ma solo liste civiche dove si mettono insieme un insieme di espressioni”.

Dal PD: “Noi appoggiamo Riolo”

Sull’argomento è intervenuto il gruppo cittadino del Partito Democratico, per bocca del segretario Pietro Bulfamante. “In riferimento all’articolo letto sulla composizione delle liste elettorali al comune di Cerda, confermo che il PD sta appoggiando la candidata sindaco Carmela Riolo e se qualcuno farà ufficialmente scelte diverse del partito verrà valutato un eventuale espulsione dal partito stesso”.