a luglio al teatro di verdura e al teatro antico

Arriva anche in Sicilia lo spettacolo campione d’incassi “Amore + IVA” che vede il ritorno sui più prestigiosi palcoscenici italiani di Checco Zalone dopo 11 anni dal suo ultimo tour “Resto Umile World tour!”.

Il nuovo spettacolo è già campione di incassi e sta facendo registrare il tutto esaurito in tutti i luoghi ove viene effettuato.

Palermo e Taormina le località siciliane scelte

Palermo e Taormina le uniche località siciliane scelte per gli spettacoli siciliani dell’Artista, con due repliche per ciascuna località.

Si tratta certamente del più importante e prestigioso spettacolo che verrà effettuato sui palcoscenici dei due Teatri siciliani e sarà un vero volano per l’incremento turistico sia di Palermo che di Taormina.

Musica, racconti, imitazioni e parodie

Checco Zalone sarà in tour con il suo nuovo spettacolo dal titolo Amore + Iva, scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino.

Le date siciliane sono organizzate da Carmelo Costa per la Musica da Bere S.r.l. in collaborazione con Arcobaleno tre S.r.l che cura la Produzione Nazionale del tour.

Amore + Iva è uno spettacolo totalmente inedito in cui musica, racconti, imitazioni e parodie saranno accompagnati dall’inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici e amati dal pubblico italiano.

Dove partecipare allo spettacolo

Amore + Iva sarà a Palermo, Teatro di Verdura il 6 e 7 luglio e a Taormina, Teatro Antico il 10 e 11 luglio.

Checco Zalone

Comico, attore, showman, imitatore, cantautore, musicista, cabarettista, sceneggiatore e regista italiano, Luca Medici esordisce su Telenorba con il personaggio che lo rende celebre, Checco Zalone, prima di approdare a Zelig e farsi conoscere al grande pubblico con “Siamo una squadra fortissimi”, un vero e proprio inno dedicato alla Nazionale Italiana di calcio che in quell’anno vince il Mondiale. Nel 2009 esce il suo primo film, Cado dalle nubi, diretto da Gennaro Nunziante. La colonna sonora è composta da canzoni originali: tra queste, “Angela” ottiene la nomination ai David di Donatello.

Al cinema

Sempre nel 2009, è sul piccolo schermo con il Checco Zalone Show. Nel 2011 è protagonista del Resto Umile World Tour, a cui segue l’omonimo programma televisivo. Nello stesso anno, Checco Zalone torna al cinema segnando i primi record al botteghino con Che bella giornata, superati da Sole a catinelle (2013), che risulta il film più visto dell’anno, e da Quo vado? (2016), tuttora il film italiano più visto di sempre al cinema.

Due David di Donatello

Zalone esordisce alla regia con Tolo Tolo (2020) che fa registrare il maggior incasso nella storia del cinema italiano nel primo giorno di programmazione. Con Tolo Tolo l’artista pugliese si aggiudica anche i primi due David di Donatello, quello per la Migliore canzone originale (“Immigrato”) e il David dello spettatore.