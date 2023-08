Continuano a migliorare le condizioni della bimba di quattro anni caduta dal balcone di una palazzina di corso dei Mille a Palermo lo scorso 28 luglio.

Negli scorsi giorni ha cominciato a muoversi e a reagire sempre di più agli stimoli. Qualche giorno fa ha riconosciuto la madre. Poi ha anche tenuto in mano un colore per disegnare su un foglio, aiutata dalla madre. In queste ore ha anche detto “mamma”, per la felicità di tutti coloro che aspettano di abbracciarla di nuovo.

Incubo si allontana

A distanza di un mese dall’accaduto, quindi, l’incubo sembra più lontano ma il percorso è ancora lungo. La piccola è infatti ancora ricoverata all’ospedale Di Cristina, dove i suoi progressi sono costanti e fanno essere più ottimisti.

Qualche giorno fa la mamma le ha chiesto: “Quanti anni hai?”, lei ha sollevato quattro dita per risponderle. Chiari segnali di miglioramento che infondono ottimismo nel percorso di riabilitazione che la bambina dovrà affrontare nel centro che i medici riterranno più idoneo.

Il giorno dell’incidente, la piccola nata in Germania da genitori siciliani, si trovava nell’appartamento dei nonni, nella zona di Roccella. Si è sporta troppa ed è caduta violentemente sull’asfalto: si è temuto il peggio, ma adesso la speranza di un recupero si fa più concreta.

Nel quartiere in tanti hanno pregato e continuano a pregare per lei, la madre tiene costantemente tutti aggiornati sui suoi progressi e ribadisce: “Finalmente dopo un mese ho risentito la sua vocina, la mia principessa non molla”.

La ricostruzione dell’incidente

La piccola era in casa con la nonna. La mamma era uscita per alcuni minuti. Il caos attorno all’ambulanza, secondo i testimoni, sarebbe scoppiato perché alcuni residenti si sarebbero scagliati contro un giovane che era passato da lì sulla moto. Qualcuno aveva pensato che la bimba fosse stata investita dal motociclista. Per questo è nato il parapiglia e il giovane motociclista sarebbe stato tolto dalle mani della folla inferocita dagli agenti di polizia arrivati in corso dei Mille. Una folla che si era scagliata anche contro i sanitari del 118 arrivati per portare la bimba in ospedale.

La bimba di 4 anni è nata in Germania. Da alcuni anni è tornata a Palermo con la mamma e le sorelle. Frequenta la scuola nel capoluogo e la parrocchia di Don Ugo di Marzo Maria santissima delle Grazie a Roccella.