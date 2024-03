Millantava conoscenze con politici

Avrebbe truffato decine di persone millantando conoscenze e agganci con politici e garantendo posti di lavoro dietro compenso di lavoro. Si presentava alle vittime come avvocato Davide Siragusano o avvocato Massimo Bruno.

La procura di Termini Imerese ha chiuso le indagini condotte dagli agenti della sezione di pg in tribunale e accusato il bagherese di truffa. L’uomo è stato anche arrestato in flagranza. L’indagine ha consentito di documentare, lungo l’arco di svariati mesi, anche attraverso un’attività di perquisizione e di analisi del materiale sequestrato, una serie di raggiri realizzati dall’uomo che, utilizzando identità di persone inesistenti o appropriandosi di identità di persone reali riusciva a far credere alle tante vittime di essere nelle condizioni di assumere personale in varie cliniche private di Palermo.

Queste dovevano versare i soldi ad un’assistente dell’uomo, indicata come la dottoressa Romani, come un anticipo spese della loro futura assunzione.

La polizia di Stato raccomanda ai cittadini di diffidare da proposte lavorative che prevedono l’anticipo di somme di denaro. Non è escluso che l’indagato possa, in attesa dell’inizio del processo, continuare nella sua attività delittuosa, millantando contatti e promettendo assunzioni, oltre che in cliniche private, anche con associazioni quale “La lega del Filo d’Oro”.